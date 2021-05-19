中国驻德使馆：坚决反对德联邦议院人权委员会举办涉疆听证会

针对德国联邦议院人权委员会前天举办“维吾尔族人权受侵害的国际法评估”听证会，中国驻德国使馆昨晚发表声明指出，新疆事务纯属中国内政，涉疆问题不是民族问题、宗教问题、人权问题，而是反恐、去极端化和反分裂问题。

刊登在中国驻德国大使馆官网上的这则声明指出，郑国恩是美国情报机关资助的右翼极端分子，一手炮制涉疆政治谎言。美国基于上述谎言罗织罪名，构陷抹黑中国，完全是出于打压遏制中国的地缘政治企图。

声明说，个别人权组织和一些国家出于自身目的跟进炒作，对华诬陷。联邦议院人权委员会罔顾事实，举办貌似公正的听证会，实际上只是在为反华势力搞有罪推定提供舞台，误导公众。中方对此强烈不满并坚决反对。

声明指出，“灭绝种族罪”、“危害人类罪”是公认的严重国际罪行，与二战那段黑暗历史密切相关，在国际法上有明确定义和权威、严格的法律认定程序。任何国家、组织或个人均无权随意认定，更不能滥用这些罪名对他国搞恶意抹黑和政治操弄。德国基于自身历史高度关注人权问题，不难理解，但这不能构成干涉中国内政的理由。中国同样出于历史原因绝不答应。

声明还说，中方对同包括人权委员会在内的德方开展人权交流持开放态度，但对话必须基于相互尊重、互学互鉴的原则。遗憾的是，人权委及有关成员一再借人权干涉中国内政，中方对此决不接受。当今世界面临诸多挑战，中德应携手聚焦和平与发展，加强合作，多一些客观公正，少一些有色眼镜，挑衅和对抗没有出路。