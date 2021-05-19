消息：拜登推迟澄清对中企投资禁令

三位知情人士透露，拜登政府打算推迟两周就特朗普时代针对某些中国公司发出的投资禁令做出决定，而不同部门的官员正在起草指引，力图届时澄清令华尔街感到困惑的内容。

据彭博社报道，美国财政部周二发布允许交易特定中国军方公司证券的一般许可，有效期至美东时间6月11日。不愿公开身份的知情人士说，白宫计划在此日期之前澄清投资禁令如何适用于黑名单上企业的子公司。

美国财政部官员此前将5月27日定为澄清投资限制范围的最后期限。其中一位知情人士透露，对投资禁令的评估可能会在6月11日前完成，不过拜登政府的政策不一定会在那时公布。

拜登的团队一直在评估前总统特朗普去年11月颁布、禁止美国资金投资中国军方拥有或控制企业的行政命令。拜登就该禁令将做出的决定在国会受到密切关注，议员们迫切希望对北京采取更强硬的立场。

一位行政当局官员说，美国不会改变涉及中国军方的投资政策。政府正在争取以法律上合理且可以长期为继的方式维持该禁令。此次评估反映出美国对涉及中国军方的投资存在深刻的国家安全关切。

美国政府的立场也在华尔街受到高度重视，因特朗普的行政令引起了他们的困惑，不清楚投资禁令是否适用于可能与黑名单上企业相关的一众公司：可能是子公司，也可能和黑名单上企业名称相似。

拜登政府的评估包括对黑名单上企业的审查，其中包括纽约证券交易所1月要求摘牌的中国三大电信公司：中国移动、中国电信和中国联通香港。目前还不清楚政府是否会改变名单，但知情人士称拜登打算保持对中国军方公司的资金压力。

作为此次评估的组成部分，国家安全官员、财政部官员和白宫法律顾问办公室的工作人员也在力图夯实限制美国对这些公司投资的法律依据，以防止未来诉讼。

美国法院已发现特朗普的行政命令存在问题。小米集团今年早些时候提起诉讼后美国政府同意将这家中国智能手机制造商从黑名单中删除。拜登政府官员认为，小米案不会阻止他们实施投资限制，但他们打算针对每一家公司拿出更强有力的证据。

若有公司添加到黑名单中，投资者将有一年的时间完全撤资。就名单上的现有公司而言，美国投资者撤出的截止日期为11月11日。

