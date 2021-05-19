周强：望港司法机构全面落实“爱国者治港”

中国最高人民法院院长周强昨天（18日）会见率团到访北京的香港特区终审法院首席法官张举能时说，希望张举能带领香港司法机构全面准确实施宪法、基本法及香港国安法，全面落实“爱国者治港”原则。

据中国最高法网站消息，周强对张举能履新表示祝贺，对张举能出任香港特区终审法院以来香港司法机构所产生的积极变化表示肯定。

周强说，当前香港正处于由乱及治的关键时期，希望张举能带领香港司法机构担当作为、履职尽责，全面准确实施宪法、基本法及香港国安法，全面落实“爱国者治港”原则，为维护国家主权、安全和发展利益，保持香港长期繁荣稳定发挥应有作用。

周强表示，最高法支持香港司法机构与时俱进，通过司法改革保持专业、公正和高效；通过深化与内地法院的交流合作，增强司法人员的国家意识和民族观念。

张举能说，非常期待与内地法院在专业研讨、司法科技化等方面的交流合作，今后将继续带领香港司法机构与时俱进，依法履职，保障香港市民利益福祉，维护香港法治。

张举能今年1月11日宣誓就职香港终审法院首席法官，他当时在新法律年度开启典礼上致辞时说，法官须自我克制，在处理备受注目或带政治色彩的案件时，务必格外审慎，确保予人公正无私的观感。倘若在上述方面有任何偏差，可能予人有立场偏颇之疑，不利于维持公众对司法体系的信心。

