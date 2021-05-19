澳总理：中澳贸易额显示中国重视双边关系

针对被反对党工党指责利用危言耸听的言论谋取国内政治利益，澳洲总理莫里森指出，尽管中国批评澳洲，但澳洲与中国强劲的贸易往来，是两国关系持续发展的证明。

根据路透社报道，中澳双边关系已降至数十年低点，在莫里森带头要求对冠病病毒源头展开全球调查后，中国近几个月限制进口澳洲产品，比如大麦、葡萄酒和牛肉。

但莫里森表示，其他大宗商品的出售情况表明两国关系并未崩坏。

“双边关系依然存在，光是看贸易--双边贸易额从未这么高。这是一个证据。说到底，这种关系仍有很大的价值，”莫里森在接受悉尼先驱晨报专访时表示。

中国是澳洲的最大贸易伙伴。截至3月的12个月里，澳洲向中国出口了价值1490亿澳元(1541.91亿新元)的商品，较之前一年下降0.6%。然而，澳洲对中国出口一直受到强劲铁矿石价格的支撑。铁矿石是澳洲对华出口最大的单一商品。

在莫里森发表上述言论之前，澳洲工党影子外交部长黄英贤(Penny Wong)指责他在外交事务中沉迷于政治机会主义。

“我担心的是，他不仅没有完全理解澳洲在对华关系中的利益，他甚至没有寻求去理解，”黄英贤周三在新书发布会上说，“都是为了国内政治利益。”

澳洲工党之前基本支持政府对中国采取更加强势的立场，但最近来自政府官员的警告增加了与中国发生冲突的可能性，削弱了工党与政府的团结。

“国家领导人的首要任务是保障公民的安全。我们的领导人无法通过向中国擂响战鼓来保证我们的安全，”她说。