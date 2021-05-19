佩洛西吁抵制冬奥 中国：典型美式闹剧

针对美国会众议院议长佩洛西以人权为由呼吁各国“外交抵制”北京2022年冬奥会，中国外交部发言人赵立坚回应称，美方个别人的言论充斥着谎言和虚假信息，是典型的美式闹剧，注定不得人心，也不会得逞。

赵立坚在今天举行的外交部例行记者会上回答上述相关问题时说，美方个别人基于意识形态和政治偏见，借所谓人权问题对中方污蔑抹黑，企图干扰、阻碍、破坏北京冬奥会的筹办和举行，中方表示强烈不满和坚决反对。他还反问，美方个别人自诩所谓道德权威，不知道这种“无知者无畏”的勇气从何而来？

赵立坚说，种族主义是美国长达四个世纪的疮疤，至今仍在流脓流血。看看470多万遭种族灭绝的印第安原住民以及数以万计不能呼吸的“弗洛伊德们”、深受仇亚之苦的亚裔们。不难看出一部美国发展史可谓印第安人血泪史，黑人奴隶剥削史，少数族裔受受辱史。

他还说，近日120个国家在联合国人权理事会抨击美国打压少数族裔等人权劣迹。联合国消除种族歧视委员会也发表声明，对美国国内频现亚裔种族歧视表示关切。美国前总统奥巴马说，“种族歧视仍存在于我们生活的各个制度中，影响深远，仍是我们基因的一部分。”种族主义既是美国的历史原罪，也是美国的现实问题。

赵立坚补充说，美国国内白人至上，歧视非裔、仇恨亚裔、伊斯兰恐惧症等极端排外思潮延续至今，这充分说明美国根本不是所谓民主灯塔，根本不配当所谓人权教师爷。美方个别人的种族主义世界观可以休矣，美方个别人极力操弄种族灭绝等莫须有的中国人权问题，企图将自己的罪恶投射到中国身上，注定不会得逞。

赵立坚指出，之所以美方个别人为什么担心各国人士参加北京冬奥会或者前往中国，是因为他们害怕甚至恐惧各国人士来到中国之后，就会了解中国人权事业蓬勃发展的事实和真相，就会无情戳破反华势力炮制的种种涉华谎言，就会发现美方所谓借中国人权问题转移视线，掩盖他们的历史和现实人权罪恶的意图，就会看穿美国等个别西方国家借所谓人权问题遏制中国发展的用心，这更加戳穿了美方所谓民主人权的虚伪面目。

赵立坚最后强调，奥林匹克宪章明确要求，维护和促进奥林匹克运动的独立性和政治中立性，将体育运动政治化有违奥林匹克宪章精神，损害的是各国运动员的利益和国际奥林匹克事业，包括许多国家政府、奥委会及国际奥委会在内的国际社会都明确反对这种错误做法。北京2022年冬奥会和冬残奥会是中国对国际奥林匹克运动作出的又一重要贡献。参加北京冬奥会也是各国冬奥运动爱好者的热切期盼。当前北京冬奥会各项筹备工筹备工作进展顺利，得到了包括国际奥委会在内的国际社会的高度认可。我们有信心与各方一道将2022年北京冬奥会办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。美方个别政客应停止利用奥林匹克运动搞卑劣的政治把戏，不要站在各国运动员和冬奥运动爱好者的对立面。