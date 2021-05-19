胡润女富豪榜：中国占三分之二

胡润研究院今日发布《2021胡润全球白手起家女富豪榜》（Hurun Richest Self-Made Women in the World 2021），列出了全球白手起家的十亿美金女企业家。

据界面新闻报道，榜单显示，全球白手起家十亿美金女企业家比去年增加30%，达到创纪录的130人。

中国拥有全球三分之二的最成功女企业家，共85人，是第二名美国（25人）的三倍多；英国以六人排名第三。前十名仅一人不是来自中国。

翰森制药60岁的钟慧娟财富上涨53%，以1500亿元（人民币，下同，310.26亿新元）连续第二年成为全球最成功女企业家；纺织材料制造商恒力54岁的范红卫财富增至去年三倍，以1450亿元排名第二；龙湖地产57岁的吴亚军财富虽上涨21%至1100亿元，但排名下降一位至第三。

玖龙纸业64岁的张茵财富虽上涨52%至590亿元，但首次跌出前十，排名第12；中国最成功职业经理人海天味业51岁的程雪以750亿元首次进入前十。

榜单还显示，43位新人中，其中33位来自中国。新人中排名最靠前的是电子烟品牌悦刻39岁的汪莹，财富710亿元排名第八，成为最成功80后女企业家；其次是日化品牌蓝月亮56岁的潘东，财富650亿元排名第十。

