下午察：东京奥运办不办谁说了算？

延期一年的夏季奥林匹克运动会拟于7月23日在东京开幕，但眼下日本与世界多地的新一波疫情不见好转，随着原定8月在新加坡举行的世界经济论坛特别年会前天宣布取消，规模要大好几倍的奥运会否再度延期、甚至取消，越来越受到关注。

尽管日本卫生专家和公众反对举办奥运的呼声与日俱增，日本政府至今未明确表态，国际奥委会（International Olympics Committee，简称IOC）目前仍坚称盛会可如期进行。

但东京奥运举办与否，到底谁说了算？

日本的疫情与舆情

作为国际体育赛事，国际疫情是奥运能否如期举办的重要考虑因素。印度过去几周每天的确诊人数都以六位数增长；美国疫情虽有所缓和，但每天确诊数仍以万计；法国、巴西等国疫情有恶化的趋势；就连早已控制住疫情的中国大陆，上星期天（16日）也出现25起新增确诊病例，为六周来最高。

东道国日本3月迎来新一波疫情，过去七天平均每日增加6000多起新病例，当局努力遏止病毒继续扩散，14日决定，继东京、大阪等六个地区后，将北海道、冈山县、广岛县纳入紧急状态实施范围，至5月31日。

日本的疫苗接种速度也极为缓慢，目前施打剂量约为670万剂，在全球新接种率中排在第100名开外，截至本月11日已接种至少一剂的人口仅为2.91%，远远落后于其他发达国家。

IOC主席巴赫今天（19日）说，将要求各国奥委会尽可能安排自己的医疗团队随行，减轻日本的医疗负担。

东京5月18日出现抗议集会，反对举办奥运会的抗议者高举标语，谴责政府派遣医生和护士协助奥运的要求。（路透社）

尽管如此，日本民众与卫生专家仍纷纷呼吁取消奥运会。《朝日新闻》最近公布的民调显示，逾80％受访民众反对在今夏主办奥运会。

日本律师宇都宫健儿更在网上发起“阻止东京奥运”倡议，上周收集到35万个签名，并把请愿书交给东奥主办方。

代表约6000名初级保健医生的日本东京执业医师协会也倾向于取消奥运，因为日本医疗体系已经饱受压力，目前医院人满为患，不能再承担风险。协会本月14日给日本首相菅义伟的公开信中写道：“举办奥运会是困难的，我们强烈要求有关部门说服国际奥委会，并促使他们做出取消奥运会的决定。”

东京医生协会主席尾崎治夫13日在记者会上直言：“以目前的局势，日本要安全举办奥运实属困难。如果要举办，条件是东京单日新确诊病例必须控制在100起以下。如果做不到这个，就不可能安全主办奥运。”

对日本意义非凡的奥运会

面对上述反奥声浪，日本政府此前多次坚称奥运将顺利且安全地举办，背后原因不难理解。一如北京2008年举办奥运会一样，日本也希望通过这场盛会展示自己在国际舞台上的地位，同时提振民心民气。

墨尔本大学安德森教授（Jack Anderson）告诉英国广播公司：“日本已经经历了长久的经济停滞，也经历过福岛的海啸和核灾难，所以奥运会将是日本重新振作的象征。”他认为，在这层意义上，东京奥运确实是“特别重要的”。

菅义伟领导的执政党自民党目前形势不利，近期已输了三场补选，成功举办奥运会将是有利的“政治筹码”。（法新社）

此外，日本今年恰逢国会众议院选举，菅义伟领导的执政党自民党目前形势不利，近期已输了三场补选，成功举办奥运会将是有利的“政治筹码”。

从经济方面看，日本前期已为奥运会投入巨额经费。去年延期前，东京奥运会预算经费已达1.35万亿日元（164.71亿新元），决定延期后预算提高了2940亿日元。东京奥运会一旦取消，不仅大部分经费将“打水漂”，日本更要面临违约带来的巨额赔偿风险。

办不办奥运谁说了算？

不过，日本政府在是否如期举行奥运会这件事上其实没有决定权，这就牵扯到IOC与东道主国之间的关系。

在前IOC主席布伦戴奇掌舵的1952至1972年间，IOC一直对奥运商业化态度谨慎。但在过去半个世纪里，IOC已成为一个涉及数十亿美元的商业组织，其收入近四分之三来自出售广播权，约五分之一来自出售顶级节目的营销权。根据IOC网站的数据，其最大的合作伙伴是来自中国的阿里巴巴集团、德国的安联集团、美国的可口可乐、韩国的三星等等多国的跨国企业。

IOC每年50亿美元（67亿新元）的收入中约有10％用来运营奥委会办公室并支付薪水，其余则花在奥运会和运动员发展上。每天分发超过340万美元的款项，以支持世界各地的运动员和体育组织。

可见奥运以及IOC牵扯到多国企业与运动员的利益。因此，根据奥林匹克宪章，只有IOC可以决定取消奥运会，而不是主办方。否则，取消和赔偿的财务负担将转嫁给当地的组委会。

根据奥林匹克宪章，只有国际奥委会可以决定取消奥运会，而不是主办方。（互联网）

国际体育律师梅斯特（Miguel Mestre）形容，奥运会是IOC的“专属财产”，而作为奥运会的“所有者”，IOC才有权终止合约。

安德森教授指出，奥运会是一场巨大的赛事，各方都有巨大的契约义务。“所以，唯一现实的可能是日本与国际奥委会在其合约框架下一同叫停。”

假如双方一同叫停，保险公司就要介入。奥委会、当地组委会、各转播商和赞助商都有保险。安德森教授说：“假如东京奥运会取消，保险索赔额将很可能会是同类事件当中最大的，这是毫无疑问的。”

另一方面，参赛国——尤其是体育大国——的态度，也会有一定程度的影响力，去年正是因加拿大与澳大利亚这两个体育强国决定撤出，才促使奥运延期。

去年3月中旬，时任日本首相安倍晋三仍声称获得七国集团（G7）领导人全力支持举办奥运。但3月22日，加拿大与澳大利亚先后表态退出奥运，东京两天后就正式宣布奥运延期一年。

如今距离东京奥运开幕仅剩两个多月，体育强国的表态至关紧要，只要有人打退堂鼓，势必引发骨牌效应。

最近已经出现似曾相识的情节：现任日本首相菅义伟在今年3月26日于国会被问及是否招待美国总统拜登前来奥运观礼时说：“当然，七大工业国都表示支持日本迈向成功奥运。”但华盛顿方面则回应称还未接到日方的正式邀请。

目前只有朝鲜在4月份基于疫情考量退出东京奥运。但朝鲜在国际体坛的分量有限，加上他们与日本的关系并不友好，有关决定并未引起太大反响。美国此前已取消了田径队在日本千叶县的奥运前集训。政治学者、前美国23岁以下足球队成员博伊科夫5月11日投稿《纽约时报》呼吁取消奥运，不要让奥运成为病毒的超级传播中心，同时批评国际奥委会等机构为了钱财罔顾人命。但考虑到日本是重要盟友和印太战略伙伴，美国可能不会带这个退出东京奥运的头。

因为禁药门丑闻，俄罗斯去年在国际体育仲裁法庭的终审被维持了国际大赛禁赛四年的处分。（互联网）

反观俄罗斯，若东京奥运取消，该国可算是捡到便宜。因为禁药门丑闻，俄罗斯去年在国际体育仲裁法庭的终审被维持了国际大赛禁赛四年的处分，从2018年12月算起，2022年12月16日结束。如果取消东京奥运，几乎等于变相减轻对俄罗斯的制裁。但目前俄罗斯尚未对是否撤出奥运表态，反而发出积极信号：俄罗斯奥委会4月22日宣布，国际奥委会同意俄奥委会的请求，在东京奥运会和北京冬奥会期间用俄罗斯浪漫乐派作曲家柴可夫斯基的《第一钢琴协奏曲》片段取代国歌，作为俄罗斯运动员的颁奖音乐。

中国国家主席习近平5月7日同IOC主席巴赫通电话时说，中国愿意继续配合IOC支持举办东京奥运会，愿同IOC加强疫苗合作，共同构建保护运动员安全参赛的有效屏障。习近平同时称：“中方正在围绕如期举办北京冬奥会和冬残奥会目标，稳步推进各项筹办工作。”对中国来说，北京作为国际上唯一举办过夏季和冬季奥运会的“双奥城”，确保北京冬奥会取得圆满成功，应该是更重大的目标。

运动员的心声

奥运作为国际体育盛事，各国运动员才是台上的主角与焦点。对绝大多数的运动员来说，能参与一届奥运正赛便是无上光荣。东京奥运如果取消，最直接影响的是大龄运动员们，一些现役运动员可能因此与奥运失之交臂。因此这一年来，运动员的主流意见都是，希望看到东京奥运如期举行。

不过，在国际疫情恶化下，近期也开始有运动员提出担忧。

日本最著名的体育明星、网球冠军大坂直美上周说：“当然我希望奥运会能举行，但我感觉如果要将人们置于险境的话，那肯定应该要讨论。”（自由时报）

日本最著名的体育明星、网球冠军大坂直美上周说：“当然我希望奥运会能举行，但是我觉得有很多重大的事情正在进行……我感觉如果要将人们置于险境的话，那肯定应该要讨论，而我认为现在正是这样。说到底，我只是一名运动员，而现在有一整场全球疫情在持续当中。”

瑞士网球天王费德雷尔上周也说：“其实运动员要的只是一个尽快的决定。”

今年3月，IOC运动员委员会成员维肯海瑟提出意见，认为奥运举办与否，不应该由运动员决定。这位参加过六届奥运会、曾赢得四枚冰球金牌、退役后进入医学院深造的冰球名宿说：“这应该由医药卫生专家决定，而不是大机构或大企业。如果东京奥运真的如期举行，我们需要更清晰透明的解释。”

在现代奥运会的历史上，这场盛会只曾经取消过三次：1916年、1940年和1944年——三次都是由于世界大战所致。

2016年里约奥运会也曾因为寨卡病毒（Zika）疫情爆发而闹着要取消，2010年的温哥华冬奥会举行时也正值2009年流感大暴发的季节，但是这两次奥运还是如期进行了，并没有给主办国以及世界各国带来什么问题。

一名反对举行奥运的日本示威者18日在日本奥林匹克委员会总部外的国家体育场前高举标语。（路透社）

不过，眼前的这场冠状疫情，涉及的国家与感染人数毕竟是史无前例，东京奥运会何去何从，恐怕除了日本政府与人民外，各国的利益相关者都在密切留意。