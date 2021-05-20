台湾经济遭疫情旱情夹击 分析：或加剧全球“芯片荒”

疫情和干旱引发的停电使台湾遭遇严重威胁，让这个亚洲今年以来成功的经济叙事之一面临着改写的可能。

据彭博社报道，台湾本地新增病例数本月早些时候还是零，过去五天一下子确诊1226例感染，“软性”防疫措施也在昨日扩大到全岛。学校早已经关门，新规要求户外必须戴口罩，对社交聚会人数设限，很多公共设施关闭。

如果新增病例数居高不下，台湾就可能被迫实施全面封锁，从零售到台湾经济严重依赖的出口都将遭受打击。此外，干旱天气导致水电站只能以限制能力发电，使全台主要城市，包括全球最大计算机芯片企业经营所在地都遭遇停电困扰。

ING Bank NV大中华区首席经济学家彭蔼娆称，当前及近期内经济都将受创，疫情将给经济增长留下伤痕。即便一次短时间停电也会降低生产线速度，因此芯片短缺压力将更加严重。

彭蔼娆预计今年台湾经济将减速，具体情况取决于封锁措施持续多久。一季度GDP展现出8.16%的靓丽增长，得益于工业产出以及出口急剧增长，政府预测全年增速将达到4.64%。

台湾国发会主委龚明鑫周二在台北的简报会上说，若疫情于6月底前控制住，对全年经济增长率影响约0.16个百分点。若疫情延续到第三季度，对经济增长率影响可能扩大至0.53个百分点。

停电让形势变得更加复杂。干旱限制了水电站的发电能力。一座燃煤燃气双动力发电站上周四因技术故障停机，全台消费者周一都收到了将有另一轮滚动停电的短信提醒。当局周三宣布新的用水限制。

旱情不太可能得到缓解。台湾经济部长王美花周二在视频中警告，今年5月和6月梅雨季降水量可能低于往年，呼吁民众限制用水用电。王美花说，过去一周不断停电的主要原因是工厂为海外订单不停赶工，造成用电量蹿升。

华南永昌证券债市交易员Sam Chang分析，缺水程度前所未见，影响难料，尽管目前为止市场对此讨论不多，但一定将触发本地债市的恐慌情绪。

迄今受打击最大的是股市，台湾证交所加权股价指数本月累计下跌8%，尽管周二在芯片股推动下反弹5%。

台湾是全球先进工艺计算机芯片主要供应地，行业翘楚台积电和日月光的最高端设施都在这里。日月光还是正处于芯片短缺困境中的汽车行业的关键供应商。

星展银行经济学家马铁英认为，虽然零售和消费将在最新防疫措施中受到冲击，但出口和工业产出料将在第二季度维持两位数增长。她还指出，半导体很大程度上是自动化生产，工厂受到的干扰可能有限。星展银行维持台湾全年GDP增长5%的预测不变。

不过，制造商不得不应对疫情带来的供应链问题，包括通过航空运输的高价值出口。中华航空本月表示，新防疫措施将导致航空货运能力减少10%，此前该公司机组人员被指跟这波迅速增长的疫情存在关系。

随着病例数再度增多，台湾政府加大支持力度的可能性也上升。台湾政府上周称，将把纾困振兴经费上限由2100亿元台币（100.19亿新元）提高至6300亿元台币（226亿美元）。星展银行的马铁英认为，财政政策加码空间充足，但央行放松货币政策的余地有限。

当局正抓紧遏制疫情，希望像去年那样成功控制住疫情扩散及死亡人数。目前累计死亡病例达14人。

标普全球评级亚太首席经济学家罗奇（Shaun Roache）认为，这波疫情将使台湾经济增长放缓，但不会脱离增长轨道，部分原因是出口和投资前景强劲，然而，“疫情意外爆发和防疫限制收紧对信心的打击，可能超过该地区其它新增病例数激增的国家，例如新加坡。”

