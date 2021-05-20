王毅呼吁国际对非洲增加抗疫援助

在联合国安理会本月轮值主席国中国倡议下，安理会19日以视频方式举行“非洲和平与安全：推进非洲疫后重建，消除冲突根源”会议。中国国务委员兼外长王毅强调，应该推动国际社会重视疫情对非洲的挑战，给非洲更多帮助。

据中国外交部官网报道，王毅提出四点建议。一是助力非洲弥合“抗疫鸿沟”。国际社会要在防疫物资、药品、技术和资金等方面给非洲更多帮助。中方呼吁所有有能力的国家紧急向非洲提供疫苗。

二是助力非洲破解“和平赤字”。王毅呼吁联合国与非盟让“全球停火”和“消弭非洲枪声”两大倡议齐头并进。积极向非洲提供维和经费，支持非盟和平行动，让非洲国家以非洲方式解决非洲问题，同时反对外部势力的不合理干涉。

三是助力非洲缩小“发展差距”。他呼吁发达国家应该在减免债务、发展援助、技术转让等方面采取实实在在的措施，履行应尽的国际责任，支持非洲加快工业化和现代化进程，提升非洲的自主发展和创新能力。应积极支持产业链供应链与非洲链接，支持非洲自贸区建设。

四是助力非洲纠正“治理不公”。王毅指出，不关注非洲和平，不帮助非洲发展，联合国在政治和道义上就站不住脚。没有非洲国家的支持，没有非洲国家的参与，联合国的事情也办不好。

他最后表示，中国呼吁国际社会在抗击疫情、疫后重建、贸易投资、债务缓减、粮食安全、减贫扶贫、应对气候变化、工业化等领域加大对非洲的支持。中国愿同非洲兄弟风雨同舟，与国际伙伴携手合作。