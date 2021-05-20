清华大学否认附中有双重国籍学生直升

网传中国清华大学附属中学国际部有学生拥有双重国籍且可以借此直升清华大学。清华附中国际部及清华大学相关工作人员5月19日对此予以否认。

据澎湃新闻报道，事件源于有网友在社交平台发表了一段所谓“既然提到privilege，我的高傲已经尽数体现”的微博。其中，该网友关于清华附中国际部有学生拥有双重国籍且可以借此直升清华等言论，引起网友质疑。

针对网络热议的帖子，19日下午，清华大学招生办工作人员回应说，“我们从来没有这样一个直升清华的项目，也没有这样的招生政策。且我们也从未给清华附中开一个额外的通道，对于所有的外国留学生都是一样的招生政策与渠道。”

与此同时，清华附中国际部招生办工作人员也说，“清华附中国际部从未招收过双重国籍的学生，这篇帖子与清华附中国际部毫无关系，是谣传。况且双重国籍也是国家明令禁止的，我们学校是无端中枪。”

记者注意到，《中国国籍法》规定，“不承认中国公民具有双重国籍。”

清华附中国际部官网资料显示，该校成立于2009年，是一所招收外籍学生的国际学校，设有小学、初中和高中，目前有超过500名在校生。学生来自美国、英国、加拿大等20多个国家和地区。

该校规定，申请入学者须为外国国籍，持有外国护照以及有效的中国签证页；或者为港澳台永久居民，持有港澳台永久性居民身份证以及来往内地通行证（回乡证/台胞证）。