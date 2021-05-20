新党：大陆愿提供方舱医院只等台湾点头

台湾冠病疫情持续居高不下，全台防疫警戒升至三级。新党主席吴成典昨晚（19日）表示，他紧急与中国大陆有关单位联系是否能将方舱医院“整厂输出”，大陆方面表示没问题，也愿输出疫苗，只等台湾点头。他因此呼吁民进党政府抛弃意识形态，尽速同意大陆疫苗及医疗设备到台。

据台湾《联合报》报道，吴成典说，18日传出万华妇人染疫因无病房而死于家中，老翁医院外打点滴、染疫游民路倒死亡的惨状，而新北市长侯友宜曾提出应成立方舱医院概念，防疫协会理事长感染科医师王任贤医师也说“台湾确实有需要方舱医院”，虽然防疫指挥官陈时中认为没必要，但人命关天，如果台湾医疗体系崩溃，会制造更多防疫问题。

吴成典表示，因疫情扩散严重时间紧急，因此他与大陆有关单位联系，大陆方面表示方舱医院整厂输出没问题，但因涉及需要携带很多的建筑机械、工具，可能有运输问题，需要一点时间。最好的方法是大陆的专家、施工技术人员到台湾勘察后提出要求，给出作业方法，如有必要也可带施工队伍整厂协助施工，地点有现成体育馆最好。

吴成典说，大陆早在疫苗开始施打时就优先提供台商、台胞施打，继上次新党呼吁陆委会，当大陆单方提出愿意恢复小三通，是一把打开两岸重新交流的钥匙后，可惜因台湾疫情严重而暂缓，日前大陆又说愿意提供经过世卫认证的大陆疫苗，可见大陆对台湾同胞“一视同仁”。

他批评说，台湾方面因反中情结罔顾民众安危，这种参杂政治因素的防疫将严重危害全台民众健康及生计，大陆随时可提供疫苗，更可协助台湾提供救治染疫民众的医疗设备及经验，只等台湾点头。

他认为，台湾应拋弃意识形态，尽速同意大陆疫苗及相关医疗设备来台，这才是真正的爱台湾。