张一鸣宣布卸任字节跳动CEO

字节跳动创始人张一鸣5月20日发布内部全员信，宣布卸任CEO一职。字节跳动联合创始人梁汝波将接任成为新CEO。

据澎湃新闻报道，谈及卸任原因，张一鸣表示，虽然公司业务发展良好，但希望公司还能持续有更大的创新突破，变得更有创造力和富有意义。因此，决定放下公司日常管理，聚焦远景战略、企业文化和社会责任等长期重要事项。

他说，计划“相对专注学习知识，系统思考，研究新事物，动手尝试和体验，以十年为期，为公司创造更多可能”。

张一鸣认为，科技公司面临的外部环境正在变化：虚拟现实、生命科学、科学计算对人类生活的影响都已逐步显现，科技对社会的影响也越来越大，这些因素决定了字节跳动“需要突破业务的惯性去探索，并持续学习企业如何更好地承担社会责任”。

据了解，字节跳动正在探索教育公益、脑疾病、古籍数字化整理等新的公益项目，“我个人也有些投入，我还有更多想法，希望能更深度参与。”张一鸣在全员信中说。

全员信还透露，张一鸣和梁汝波将于2021年底前完成字节跳动CEO职责的过渡交接。张一鸣介绍，梁汝波是改进公司日常管理、带领公司健康发展的最佳人选，“汝波是公司的联合创始人，字节跳动是我和他一起创立的第二家公司了。他在字节跳动陆续承担了产品研发负责人，飞书和效率工程负责人，集团人力资源和管理负责人等工作。公司创立以来，从采购安装服务器，接手我写了一半的系统，重要招聘、企业制度和管理系统建设，很多事情是他协助我做的”。

公开资料显示，梁汝波是张一鸣的大学同学，两人自2009年共同创办垂直房产搜索引擎“九九房”起，即成为长期创业伙伴。2012年，梁汝波与张一鸣共同创办字节跳动。此后至2016年，梁汝波一直担任字节跳动产品研发负责人，负责早期多个重要产品和业务，包括今日头条、头条号、广告系统和用户增长系统等。

2016年起，梁汝波负责飞书和效率工程，飞书作为一个企业沟通与协作平台，先应用于字节跳动内部，后对外开放。2020年起，梁汝波负责集团人力资源和管理等工作，推动了字节跳动的组织建设和人才发展。过去一年，字节跳动全球员工数从6万人增长至10万人。

以下为张一鸣内部全员信全文

这几个月，有不少同学问我怎么从今年开始没有更新双月OKR。实话说，对去年关于探索远景新战略、研究组织和管理、提升社会责任的三个年度OKR，我觉得都挺不满意的。所以从新年假期，我就在思考双月的，一年的，更长期的OKR，如何不仅仅是线性延伸。我有一个不一样的想法。我决定卸任CEO的角色，放下日常的管理工作，作为公司创始人，聚焦到远景战略、企业文化、社会责任等长期重要的事情上去。

我们有幸抓住了时代发展的机遇，基于机器学习技术在移动端和视频上进行创新与实践，取得了一些成绩。在毕业之后到字节成立之初，我自学了很多东西和思考了许多的问题，比如如何更有效的分发信息，如何把产品和技术结合，如何把公司当作一个产品来改进等。这些思考对字节跳动的创立发展都有帮助，而创业的经历又丰富和验证了思考。虽然现在公司业务发展良好，但未来更长时间，我们是否能不停留于此，能够不只是业务变大，而且变得更有创造力和富有意义，践行“激发创造，丰富生活”的使命。

持续的深度思考和大胆的想象是创新成果得以实现的基础。但大家更容易关注商业模式的变化和品牌渠道的更新，很少注意到技术变革已经在酝酿中。只有少数人能够洞察未来，创造趋势。现在电动车行业如火如荼，多数人可能记不起来特斯拉18年前就创立了，当时用笔记本电池来做原型尝试。很多人知道Mac的软件包管理工具是HomeBrew，但是比较少人知道上世纪70年代，极客们就在HomeBrew Club展示和讨论Apple I和其它一些个人电脑原型。虚拟现实、生命科学、科学计算对人类生活的影响都已现黎明之曙光，这些需要我们突破业务的惯性去探索。同时科技对社会的影响也越来越大，我们要持续学习企业如何更好地承担社会责任。

七周年年会的时候，我和大家分享了《爱丽丝梦游仙境》中的一个句子——“有时候早餐前，我已经相信六件看似不可能的事会发生了”。我很喜欢思考理论上可能存在，但是现实中尚未发生的事情。我的签名档一直是喜欢发呆，我所说的发呆，不是放空，是自己思考一些非常无边无际和少有人讨论的点子。但在忙碌的工作中，越来越多的情况是，很多事情在现实中已经发生，但我并不知道。我感觉过去几年很大程度都在“吃老本”，比如，在17年之前我还能保持关注机器学习技术的新进展，近三年已经没有太多学习了，我在头条、西瓜上收藏了很多专业视频和文章，但是断断续续的阅读，进展非常缓慢，在技术讨论会上也难以跟上进展。

三年前，我跟一些创业者做了一个分享，核心是说CEO要避免一个普遍的负规模效应——当业务和组织变复杂规模变大的时候，作为中心节点的CEO容易陷入被动：每天要听很多汇报总结，做很多审批和决策，容易导致内部视角，知识结构更新缓慢。所以最近半年，我逐渐形成这个想法，对自己的状态做一个调整，脱离开CEO的工作，能够相对专注学习知识，系统思考，研究新事物，动手尝试和体验，以十年为期，为公司创造更多可能。同时，公司在社会责任和公益上已经有一些进展，其中教育公益、脑疾病、古籍数字化整理等新项目也持续探索中，我个人也有些投入，我还有更多想法，希望能更深度参与。

与此同时，公司当下还有很多重要的事情需要做到更好，我希望有比我更合适的人来改进日常管理，保障公司的健康发展。我不是传统意义上的成熟管理者，我也不是很擅长社交，我更喜欢研究组织和市场原理来减少管理，喜欢自己上网、看书、听歌、发呆。 3月份的时候，我在小范围讨论了这个想法，并提议让汝波来接手CEO的工作，大家都非常理解和支持，同意了我的提议。汝波是公司的联合创始人，字节跳动是我和他一起创立的第二家公司了。他在字节跳动陆续承担了产品研发负责人，飞书和效率工程负责人，集团人力资源和管理负责人等工作。公司创立以来，从采购安装服务器，接手我写了一半的系统，重要招聘、企业制度和管理系统建设，很多事情是他协助我做的。未来半年，我们两个会一起工作，确保在年底时把交接工作做好。请大家支持好新CEO汝波的工作！

几年前在一次旅途中，我发了个朋友圈说：旅行的部分意义在于时空切换，更容易把主体当作客体， 审视自己和生活本身。卸任CEO之后，在聚焦远景战略、企业文化、社会责任等长期的事情之外，我也能更容易从外部视角来观察公司。在公司2012年的商业计划书中，我对团队说，希望大家把创业的过程当作同行去欣赏风景的旅行。希望大家支持我在这旅行中的“旅行”。

一鸣