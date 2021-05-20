深圳新市长：创新发展产业链有卡脖子风险

新任深圳市长覃伟中认为，深圳创新发展产业链、供应链存在“卡脖子”风险，并强调该市将家长加强与香港之间的合作。

据“深圳发布”微信公号发布的信息，深圳市人民代表大会在昨天（19日）闭幕的会议上，选举覃伟中为深圳市长。

覃伟中随后在记者会上说，深圳的创新发展仍然存在短板和不足，如基础和应用基础研究与国内外先进城市和地区相比还存在差距。

针对这些短板和不足，覃伟中说，中共深圳市委、深圳市政府作了系统性的谋划和部署，构建起“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”全过程创新生态链，深圳也将对创新生态链每一个环节不断完善提升。

覃伟中也在介绍如何推动粤港澳大湾区建设和深港更紧密合作时说，深圳将积极作为深入推进粤港澳大湾区建设，紧扣“中央要求、湾区所向、港澳所需、深圳所能”，强化基础设施“硬联通”和规则机制“软联通”。

覃伟中公布，深圳将提升深港澳市场一体化水平，充分发挥好前海深港现代服务业合作区、河套深港科技创新合作区等重大合作平台作用，促进各类要素高效便捷流动，做强深港这一极，共同打造粤港澳大湾区国际科技创新中心。

另据南方网昨天（19日）报道，深圳政府工作报告将“关键核心技术‘卡脖子’问题突出，产业链、供应链、创新链安全存在风险”，列为当前深圳发展存在的五大差距和挑战之一。

为解决“卡脖子”问题，深圳政府工作报告提出，今年探索新型举国体制深圳路径，开展50个以上关键核心技术攻关项目。