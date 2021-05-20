朱立伦520狠批蔡英文执政“一片黑暗”

台湾总统蔡英文连任满一年，国民党前主席朱立伦今天在社媒发文批评说，台湾在蔡英文治理下相当不平静，蔡英文曾承诺要“点亮台湾”，执政后成绩却“一片黑暗”。

朱立伦在面簿（Facebook）发文说，520是检验总统与执政团队成绩单的日子，今年台湾相当不平静，在蔡英文治理之下人民历经警纪之乱、疫情炸裂、旱情缺水以及分区大停电，凸显“这个政府的全面治理失能”。

朱立伦表示，蔡英文曾经承诺要“点亮台湾”，执政后的成绩却是“一片黑暗”。黑道在民进党内横行，警纪紊乱令人民失望；冠病流行，世界准备要结束疫情，台湾严峻挑战却正要开始。

他还提到，台湾疫苗施打比率远远落后于全球，行政院长苏贞昌要求人民“收心”，但防疫与应变落后新北市及台北市，“去年笑别人一年，现在至少慢全世界一年！”

朱立伦接着写道，台湾面临旱象，蔡英文“干旱祈雨、临渴掘井”缺乏前瞻作为，不如当年前总统陈水扁，也不如他自己在桃园的“行动抗旱”；在电力问题上，蔡英文上任至今多次承诺不会缺电，宣示2025要以20%绿能迈向非核家园，但在花费数千亿纳税人血汗钱后，再生能源占比仅增加约1%。

他强调说，“治国经验不是一蹴可及，治理积累需要千锤百炼”，狠批执政团队没有治理实绩，用人酬庸不尊重专业，遇事侧翼做图卡，大内宣诉诸仇外情绪，不是执政团队该走的正道，“缺乏治理经验，5年了没有长进，我们很难接受，台湾人民更难接受”。

朱立伦因此呼吁国民党更需要扮演好称职的在野党，以治国理念经验奉献台湾。