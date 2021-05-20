中国贷款市场报价利率连续13个月持平

仍不出预料地继续保持不变，与利率锚MLF（中期借贷便利）一道已连续13个月持平。这再次传递了央行维稳的坚定态度，表明今年货币政策首要目标仍是致力于实现稳增长和防风险的平衡。

据路透社报道，光大银行金融市场部分析师周茂华分析说，货币政策继续平衡经济恢复和防风险、促改革；从数据看中国国内需求距离疫前仍有一定距离，需要一定力度的政策支持，“（近期政策）基本没悬念了，稳字当头。”

中国央行周四稍早公布的5月LPR报价显示，一年期利率为3.85%，五年期以上品种利率4.65%，已连续13个月持平。

东方金诚国际信用评估公司首席宏观分析师王青谈到，自2019年10月以来，一年期LPR报价与一年期MLF招标利率始终保持同步调整，点差固定在90个基点。考虑到这段时期宏观经济波动性较大，中期政策利率对贷款市场报价利率发挥了稳定的指引作用。

他并指出，在中国当前的利率体系中，LPR报价属于市场利率范畴，但无疑具有很强的政策信号意义。LPR报价持续不动，很大程度上体现了经济修复期货币政“稳”字当头的基调。

路透此前对24位金融机构人士的调查显示，认为5月LPR持平、上调和下调的声音都存在；惟政策稳定大方向下，预计不变的仍是绝对主流。

周一央行对5月MLF（中期借贷便利）等量平价续做，继续释放政策平稳信号，尽管近期大宗商品价格上涨引发通胀隐忧升温成为市场关注焦点，但尚不足以掣肘货币政策进行调整，短期央行仍旧坚守稳健态度。

中国央行在一季度货币政策执行报告中强调，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把服务实体经济放到更加突出的位置。珍惜正常的货币政策空间，处理好恢复经济和防范风险的关系。

中国央行2019年8月推出LPR新机制，一年期品种当年内三次下调，累计降幅为16个基点（bp）至4.15%；新增的五年期以上品种2019年8月首次报在4.85%，随后在当年11月下调一次至4.80%。2020年，一年和五年期LPR各下调两次，其中一年期累计下调30个bp，五年期累计下调15bp。

