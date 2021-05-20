中国军方指美舰非法闯入西沙附近海域

中国军方指美国“威尔伯”号导弹驱逐舰今天（20日）非法闯入西沙附近海域，中国军方组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。

据中国人民解放军南部战区微信公号发布的信息，战区新闻发言人田军里说：“美‘威尔伯’号导弹驱逐舰未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海。”田军里批评美军这一行径，是搞航行霸权加舆论误导“混合操控”的一贯伎俩，严重侵犯中国主权和安全，严重破坏南海地区和平稳定，中国军方表示坚决反对。

田军里也说：“美方行为违反国际法和国际关系基本准则，人为增加地区安全风险，易引发误解误判和海上不测事件，是不专业、不负责任的，充分证明美是不折不扣的‘南海安全风险制造者’。”

田军里强调，战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。

美国海军第七舰队早前公布，威尔伯号（又称“科蒂斯·威尔伯号”）依据国际法，在前天例行通过台湾海峡，表达美国对自由开放的印太地区的承诺。这是美国总统拜登就职以来，四个月内美军驱逐舰第五次航行台海。

中国大陆解放军东部战区新闻发言人随后指，威尔伯号穿航台湾海峡并公开炒作，是“向‘台独’势力传递错误信号，蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定”，大陆表示坚决反对。