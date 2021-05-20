港国安法首案被告就不设陪审团提覆核被驳回

《香港国安法》首宗案件被告唐英杰早前提出司法覆核，要求推翻审讯不设陪审团的决定，香港高等法院今天（20日）驳回其覆核。

综合香港媒体报道，被告唐英杰涉嫌于去年7月1日在湾仔驾驶插有“光復香港、时代革命”标语旗帜的电单车示威，并冲越警方防线，被控煽动他人分裂国家及恐怖活动罪。另外，律政司加控他危险驾驶引致他人受严重伤害罪。案件已排期下个月23日审讯。

香港律政司司长郑若骅早前引用《香港国安法》第46条，发出证明书指示案件不设陪审团，改由三名法官共同审理。

唐英杰不满审讯不设陪审团，就此向高院提出司法覆核，案件早前开审，高院今天颁下判辞，认为申请方提出的理据无一成立，裁定司法覆核败诉。

唐英杰一方在早前聆讯时指出，陪审团审讯是香港市民的基本权益，律政司也没交代审讯不设陪审团的实际原因。

律政司一方则反驳，陪审团制度并非宪法权利，不设陪审团属于检控决定，受《基本法》第63条保障，即检控工作不受干预，且国安法条文也没定明司长有责任解释决定。只有当检控决定涉及恶意、不诚实等情况，法庭才有权作出干涉。

国安法指定法官、高等法院法官李运腾今天颁布书面裁决，拒绝唐英杰的司法覆核申请许可，认为唐英杰提出的理据没有合理争辩，平衡情况后不作讼费命令。

