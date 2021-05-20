罕见天象“超级血色月全食”登场在即

今年重磅天象之一，“超级月亮+红月亮+月全食”将于26日组团亮相。届时，一轮“超级月亮”将上演“血月”也有“阴晴圆缺”。

据中新社报道，天文学家介绍，当月亮、地球、太阳三者在宇宙中的位置在一条直线上时，地球的影子将月亮挡住，就会发生月食。恰巧，本次月全食也是今年满月中月亮最大的一次，可以说是“超级月亮”带食而升。

通常来说，月食并不罕见。但“天狗食月”遇上“超级月亮”，这轮放大版的“超级月全食”就比较难得。

26日当天，月亮将在北京时间9时50分过近地点，并在同日19时14分达到满月。这就意味着，当天满月将达到全年最大，比满月的平均视直径大14%左右。特别的是，当天的月亮不仅会“变脸”，还会“变色”。

当月亮完全进入地球本影，因阳光经地球大气层的折射和散射，只有少量波长较长的红黄色光可以穿透大气层照射在月亮上，使得公众能在全食阶段看到一轮“血色”的月亮。

值得关注的是，本次月球穿过地影的距离短，导致全食持续时间也较短，从食既到生光只有20分钟。因此，想要欣赏本次“超级天象”要密切关注当地天气并选择合适位置。

具体来说，北京时间5月26日16时46分半影食始、17时45分初亏、19时09分食既、19时19分食甚、19时28分生光、20时53分复圆、21时51分半影食终。

这次月食在亚洲东部、大洋洲、北美洲西部、南美洲西部、南极洲等地都可以看到。中国除西藏西部和新疆西部外，其他地方可见月亮带食而出。

目前，距离本次精彩天象还有近一周时间，全球多地已掀起“逐月潮”。澳大利亚一航空公司推出的“赏月航班”百余个座位迅速被抢售一空。在南京等地，城市高层酒店与城郊度假村迎来咨询预订热潮。