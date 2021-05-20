台新增286本土病例 重申未达升四级条件

台湾今天（20日）再增286个冠病本土病例，外界担忧连日本土确诊案例破百，若持续是否将达到升为四级警戒可能，台湾行政院重申目前未达到升四级条件。

综合台湾媒体报道，台湾中央流行疫情指挥中心刚刚公布，今天全台新增295例确诊病例，其中286例本土病例、九例境外输入；新增一名死亡个案，累计15人死亡。

各县市病例以新北市157例最多，其次是台北市87例，桃园市17例、宜兰县八例、彰化县六例，基隆市五例、高雄市及台中市各两例、新竹市及云林县各一例。

全台共有11家医院陆续传出有人员确诊，五家医院属院内感染，其中亚东医院14人确诊、三军松山院区三人确诊、和平院区五人确诊、北市血液透析中心一人确诊及四人快筛阳姓、高雄仁惠医院两人确诊。

另外，因传出台湾立法院外包清洁员、部会国会联络人疑似确诊，立法院长游锡堃今天召集朝野协商，各党团同意立法院明日院会优先处理纾困条例迳付二读，下周停会一周，5月31日将加开院会三读纾困条例修正案。

台湾昨天将全台防疫警戒提升为第三级，台北市长柯文哲随即宣布做好“准三级”防疫措施，新北市长侯友宜甚至表明“该封城就封城”。对此，台行政院发言人罗秉成表示，防疫警戒层级依照指挥中心判断，地方政府有事先准备的心态是好的，但不该让外界误以为台湾防疫要升级，造成国际对台湾疫情错乱。

外界担忧本土确诊案例连日破百，若持续是否将达到警戒升为四级可能。罗秉成表示，警戒级别调整除依照指引外，也要依指挥官判断，中央疫情指挥中心指挥官陈时中已表达没有升四级条件存在。

罗秉成进一步解释，14天内平均每日确诊100例以上只是提升四级警戒的条件之一，同时还要符合一半以上找不到传染链，近期确诊案例看来未达一半以上找不到传染链的条件。

对于防疫能量，罗秉成表示，目前全台的集中检疫所与防疫旅馆的数量足够，但因应疫情需要将再增加，希望集中检疫所增加3500个，防疫旅馆再增加2000间。

此外，台湾透过冠病疫苗全球获取机制（COVAX）平台购买的40万剂阿斯利康疫苗，昨天下午已运抵台湾。台卫福部疾管署长周志浩今天表示，目前将可能接触病患者规划为疫苗优先接种对象，包含照护感染者的医护人员、采检站人员，以及疫调人员。