学者据报无法在日媒刊驳斥新疆种族灭绝文章

日本一名学者撰写驳斥新疆种族灭绝的文章，多方投稿却无法在日本媒体发表。

据中国环球网报道，日本横滨国立大学名誉教授村田忠禧在《新疆“种族灭绝”论是基于骗局的无知且充满偏见的产物》中称，新疆维吾尔族人数连年稳定增加，并指美国无视这一信息，却叫嚣着种族灭绝，美国政府“人权外交”的本质是基于无知和偏见炮制的“谎言情报”。

村田忠禧前天（18日）在接受《环球时报》的访问时说：“所谓的‘种族灭绝’根本不存在。我去过新疆，亲眼见证了新疆的繁荣和发展，所以不相信西方诬蔑中国的说辞”。

报道称，村田查阅大量资料撰写文章驳斥西方鼓吹的种族灭绝论，给多家日本媒体投稿却均无人理睬，文章迟迟未能刊发。村田称，支持美国“结论”的文章更受日本媒体青睐。

村田忠禧声称，对西方人来说，一提起“种族灭绝”就会联想到纳粹屠杀犹太人，再加上他们本来就对中国知之甚少，甚至充满偏见，因此这种说法被用于非难中国。他说：“这种谬论在西方国家流传开来，日本也有曲学阿世之徒试图跟随这股‘潮流’，一定要警惕，不要上当。”

村田忠禧认为，普通日本民众对新疆知之甚少，但凡去过新疆，就会发现西方抹黑新疆的谎言不攻自破，日本媒体和书店也充斥着丑化中国的内容和书籍，很大程度上加深了日本民众对中国的误解。

日本共同社客座评论委员冈田充则指日本媒体在报道中使用“种族灭绝”一词不加引号，没有明确表明这只不过是美国政府的主张，而这种情况有所增加。他称，轻信美国主张，基于单方面信息肆意批评中国，不加以事实确认，大幅“跟风”的做法正在席卷日本媒体。

冈田充举例称，原防卫大臣中谷元与众议院议员山尾志樱里共同担任代表的超党派议员联盟声称致力于解决中国的人权问题，而该组织在未经证实的情况下，直接将美国政府的种族灭绝论当作既定事实，用于批评中国。

冈田充认为，拜登政府试图通过使用种族灭绝的说法强调中国侵犯人权，让人联想起大屠杀，这是为开展宣传和心理战使用的具有政治性目的手段。美国把中国当作唯一的竞争对手，敦促盟友在中美之间选边站，结果日美在敲打中国方面达成一致。所以，在日美联合声明中明确指摘新疆、香港、台湾等中国内政，而舆论场上几乎没有指责日本违反了《中日联合声明》的声音。

冈田充也说，很多日本人不愿接受日中之间“发生逆转的现实”，这是加剧民众怨恨中国的心理背景。中国越强大，日本民众对华情感也越差。

村田忠禧认同冈田充的说法，并称和以前相比，日本国内对华舆论的氛围急剧恶化，在外交政策上更加偏向美国，但日本在经济上和中国联系紧密，一定要有独立自主的外交立场。