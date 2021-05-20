中国国务院再提大宗品涨价 货币政策收紧不在对策之列

大宗商品涨价引发通胀担忧，中国国务院已经连续两周对此公开发声，值得注意的是，政府出手应对通胀的多项举措中，货币政策收紧并未在列。

据彭博社报道，中国国务院总理李克强昨日主持国务院常务会议，要求高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响，要保障供应，遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导。在碳中和时间表既定的背景下，会议仍提出煤炭“增产增供”，显示出短期管控上游通胀的决心和紧迫感。

这是国常会连续第二周针对大宗商品涨价发声。上周会议提及加强货币政策与其他政策配合，彼时市场对货币政策是否因此收紧尚有疑虑，本周会议则给出了更明确信号--保持货币政策的稳定性和人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

华创证券分析师周冠南接受彭博电话采访时指出，“此次国务院常务会议释放明确信号：货币政策持稳不动、保持中性，不因通胀而收紧。”对于供给端引起的通胀，货币政策效果相对有限，债市不用担心货币政策因为通胀收紧导致的压力。

中国4月份PPI同比升幅创三年多来最大，向下游传导通胀压力的风险加剧。不过主要由于猪肉价格下跌，当月CPI升幅相对温和。

中国央行今年以来MLF和TMLF操作均大体对冲到期，且公开市场逆回购操作从3月初以来一直保持每天100亿的操作，维护流动性合理充裕。目前，市场的预期逐渐走向一致：货币政策基调依然以保增长为主，短期不会通过紧缩抑制总需求。

周冠南说：“对于大宗商品不合理涨价，中国政府更多将通过行政限价和确保供给来控制价格，”

中国债市受此推动继续走强，周四中国10年期国债活跃券收益率在3.1050%一线徘徊，对比中债估值，为去年9月来低位。

太平洋证券分析师陈曦在报告中称，最大的利空“央行因为通胀收紧利率”被证伪，且期限利差仍然处于历史高位、机构3至10年仍然普遍欠配，维持“债牛已至”观点不变，预期10年期国债收益率下行至2.8%至2.9%。