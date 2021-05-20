比特币小幅反弹 仍因中国禁令等承压

比特币周四从上日跌至四个月低位的溃跌走势小幅反弹，但仍因对中国收紧监管及加密货币大规模杠杆仓位的担忧和不安而承压。

据路透社报道，比特币在周三挫跌14%至1月底以来最低后，周四短暂上涨8.75%，触及40000美元（53302.80新元）。以太币涨3%至2517美元，但在周三重摔28%后，交投仍极为震荡。

这两大加密货币周三都创下逾一年来单日最大百分比跌幅，投资者仓促撤出直到最近表现都还远超过股票和债券等传统市场的数字资产交易。

引发加密货币最新一波震荡的是，中国金融业三大协会周二联合发布公告，指示包括银行及线上支付公司在内的成员不得提供任何涉及虚拟货币的服务，包括但不限于为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务。

墨尔本券商Pepperstone的研究主管韦斯顿（Chris Weston）指出，在24小时内，各交易所被平仓的加密货币头寸规模为91.3亿美元，总交易额达5320亿美元。他说道：“加密货币从低点展开的反弹是否会持续，现在下结论还为时过早，但随着我们进入亚洲市场交易，恐怕还是难有喘息的机会，可能会有更多的波动。”

交易商认为，这个跌法迫使一些投资者平掉加密货币衍生品的杠杆头寸，导致价格跌的更深，并将数字资产压低至交易区间低档。

香港加密货币私人财富管理公司Q9 Capital的总经理奎因（James Quinn）认为，并没有太多证据表明这些加密货币存在过度杠杆效应，这次抛售反映了以太币的大量拥挤头寸。

在被抛售之前以太币上涨了六倍，远超今年比特币的表现。奎因说：“对我来说，这既是现货市场引领的抛售，也反映了人们在将期货和掉期产品去杠杆化。”“有时市场事件在找原因。我认为这与布仓有关。从长远来看，这可能是积极的，因为来自许多新进入者的非常拥挤的交易，意味着有很多新的进入者。”

新加坡数字资产市场Diginex的交易所销售主管达纳森说（Justin d’Anethan），比特币可能会进一步下跌一些，但可能会在30000美元左右稳住。

由于越来越多的散户和机构投资者押注比特币和其他加密货币将获得主流认可，数字资产在今年大放异彩，但普遍价格波动较大。今年到目前为止，比特币上涨了27%，本周的日内波动率已飙升至接近300%。

技术因素似乎在比特币跌势中起到作用。比特币价位跌破交易员遵循的技术点位，200日移动均线后，跌势似乎加速。