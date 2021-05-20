中国石油向缅甸运送航煤 为军事政变来首次

中国石油国际事业(新加坡)有限公司于4月份向缅甸出售了一批航煤船货，这是2月份该国发生军事政变前以来运抵的首批此类货物。

据路透社报道，记者看到的政府进口数据显示上述信息。业内消息人士说，供应商对于出售航空燃油特别谨慎，因为它可用于轰炸支持反军政府抗议者的民族武装团体的飞机，也可以用于民用飞机。

这批航煤还可能引发有关中国在缅甸角色的新质疑。军政府的反对者指责中国支持政变领导人敏昂莱，北京对于这种指控予以否认。

中国外交部并未立即回应置评请求，由中国石油天然气集团公司(中国石油集团,CNPC)控制的上市公司中国石油天然气股份有限公司也未对这笔出货回应置评请求。

未公布的进口数据显示，中石油国际利用MT Yu Dong号油轮装运13,300吨航煤和4,000吨汽油，于4月15日在缅甸迪拉瓦港卸货。

英美等西方国家谴责缅甸军政府屠杀数以百计的平民，并采取有限的制裁，但目前并没有国际措施宣布运输石油产品为非法行为。

东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)在4月声明中呼吁各方停止暴力举行对话，但并没有要求实施制裁。缅甸也是东盟成员国。

中国对缅甸军政府的谴责并没有这么强烈，只是表示希望看到邻国局势稳定，这让一些军政府的反对者指责中国支持缅甸军方。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院副研究员亨里克·曾（音译自Henrick Tsjeng）说：“由于北京想要加强对缅甸的影响力，因此中国国营企业不太可能过于担心国际社会反对其与缅甸政府生意往来而衍生的威胁。”

新加坡企业发展局的数据证实了4月中有一笔航空燃气涡轮发动机燃料船货运往缅甸。这种燃料可用于商用飞机与军机，不过可能需要依等级加以混合。

路透并没有看到该燃料用于军机的证据。缅甸军政府发言人并未回应要求置评的电话。

缅甸数据显示，中石油国际事业向Puma Energy与缅甸国有石油公司Myanma Petroleum Enterprise的合资企业National Energy Puma Aviation Services Co Ltd(NEPAS)出售了这种航煤。这批汽油流向另外三个本地燃料进口商。

中国石油国际事业新加坡公司是中石油在新加坡的贸易业务分支。