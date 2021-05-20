《联合早报》总编吴新迪：科技蝶变但媒体人使命不变

顾功垒 无锡报道

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信息科技不断颠覆传媒行业的新闻室结构和运作，冲击全球媒体公司的商业模式，不过新加坡《联合早报》兼《联合晚报》总编辑吴新迪认为，无论科技怎么变，媒体形态怎么改，媒体人的使命都不会变，那就是秉持“用户为本，科技助力”。

2021中国国际智能传播论坛（CIICF）今天（20日）在江苏无锡召开。吴新迪受邀在主论坛做视频演讲时表示，媒体人要力求从满足用户需求的角度出发，利用最尖端的科技，把信息准确快速，深入却易消化的方式传播给受众，创造共享平台，与用户高度融合，共同提升价值。

他回忆30多年前入行时，自己边用稿纸写稿，编辑边撕稿纸来修改和送交打字排版，这些往事对于在日新月异时代成长起来的新一代新闻人，是无法想象的改变。去年暴发的冠病疫情，不仅加速各行业的数字化转型，更对媒体从业者提出新挑战。

抗疫期间，新加坡报业控股华文媒体集团旗下报章通过免费数码阅读，向公众传递准确真实的信息；推出博客产品试水“耳朵经济”；用“早报点点分”游戏增进与年轻读者的互动；还和平板电脑商家合作，教年长读者订阅电子报获取最新资讯。

他说：“当我们了解用户需要什么，科技提供了方法和途径，帮助我们更好地满足用户。”

随着5G、云计算、大数据和人工智能（AI）的快速迭代，吴新迪说，集团正在积极探讨如何借助AI翻译，使到每天出版的四种语言报章，通过文本、音频或者视频形式触达到更多读者，并寻找最优解决方案，让用户在集团的平台上，通过AI辨识信息真伪，是不是假新闻一查便知。

中国中央宣传部副部长、中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄（讲话者）在论坛开幕式致辞时说，绝不能让种族歧视，政治势力，乃至意识形态偏见带偏了国际舆论，误导了善良的人们。（主办方提供）

中国中央宣传部副部长、中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄在论坛开幕式致辞时也说，AI等科技变革虽蕴含重大机遇，但是社会比任何时候都需要发挥“负责任媒体应有的作用”，摒弃偏见和狭隘，坚持客观公正的新闻信息传播。他说：“绝不能让种族歧视，政治势力，乃至意识形态偏见带偏了国际舆论，误导了善良的人们。“

近年来，中国在5G等技术研发方面突飞猛进。目前，中国5G基站数量占世界的70%。慎海雄并透露，央视总台将在明年北京冬奥运期间，通过8K超高清技术让观众们观看奥运赛事。