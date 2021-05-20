腾讯首季核心业务盈利年增22%

在游戏业务、网络广告、金融科技等主要业务收入增长带动下，中国互联网巨头--腾讯控股周四公布，今年首季净利按年升65%，反映核心业务表现非国际财务报告准则（Non-IFRS）净利则升22%，其收入增长亦合符市场预期。

根据路透社报道，公司在业绩报告中称，全球数字化转型目前仍然处于初期阶段，科技进步将为消费互联网及产业互联网活动带来大量机会。因此，公司将主动加大投入，把2021年的部分利润增量投资于新的机会，覆盖企业服务、游戏及短视频内容等领域。

“第一季，我们各项业务取得稳健增长，并且继续提升产品及服务。展望未来，由于技术创新及数字解决方案在用户及企业间日益普及，我们所经营的各个垂直领域不断出现机遇。”董事会主席兼首席执行官马化腾称。

截至3月底止第一季度，腾讯股东净利为477.67亿元人民币（约合636.38亿新元），Non-IFRS净利则为331.18亿元；按季分别下跌19%和持平。

期内收入为1,353亿元，按年增25%，环比则微升1%。这与Refinitiv Eikon综合分析师平均预测的首季收入1,346亿元相符。其中游戏收入增长17%至436亿元，受手机游戏《王者荣耀》、《PUBG Mobile》及《和平精英》，以及近期推出的《天涯明月刀手游》等收入增长所推动；网络广告业务则升23%至218亿元。

腾讯并提到，其移动广告联盟继续受惠于视频广告库存（主要在游戏、线上阅读及工具应用）的增加。但在今年余下时间，行业不确定性包括K-12(幼儿园至高中)教育面对潜在的监管因素，以及公司的视频内容排播可能延后。

首季金融科技及企业服务业务收入同比增幅达47%至390亿元，部分反映去年同季的居家令影响以及移动支付使用的长期趋势。

马化腾表示，腾讯作为服务广大用户及企业客户的科技公司，认识到其社会责任及通过创新缔造重大社会价值的机会；相信近期的战略升级以及可持续社会价值事业部的设立，将会使公司对社会产生更多正面的影响，并踏进新的发展阶段。

腾讯上月表示，将为“可持续社会价值创新”战略首期投入500亿元人民币，设立相关事业部，对包括基础科学、教育创新、乡村振兴、碳中和、FEW（食物、能源与水）、公众应急、养老科技和公益数字化等领域展开探索。

公布业绩前，腾讯股价小幅收高0.25%，报609港元。

