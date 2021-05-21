中国指美舰连闯中国西沙领海是“严重挑衅行动”

中国国防部周四晚间称，美国“威尔伯”号驱逐舰几天内连续穿航台湾海峡、闯入中国西沙领海，是“严重的挑衅行动”，性质“十分恶劣”。中国对此表示坚决反对和强烈谴责。

据路透社报道，“国防部发布”官方微信号引新闻发言人谭克非指出，美国军舰频繁穿航台湾海峡，炫耀武力、制造危机，是非常不负责任的危险行为，无异于“玩火”。美国军舰擅闯中国西沙群岛领海，严重侵犯中国主权和安全。

发言人表示，美方应认清形势、停止挑衅，不要为中美两国两军关系制造障碍和麻烦。中国军队将采取一切必要措施，应对一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。

周四上午，中国南部战区新闻发言人已回应称，5月20日美国“威尔伯”号导弹驱逐舰未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海，中国人民解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。

南部战区官方微信公众号引新闻发言人田军里的话称，西沙群岛是中国固有领土。美方行为违反国际法和国际关系基本准则，人为增加地区安全风险，易引发误解误判和海上不测事件，是不专业、不负责任的，充分证明美是不折不扣的“南海安全风险制造者”。战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。

“美军这一行径，是其搞航行霸权加舆论误导“混合操控”的一贯伎俩，严重侵犯中国主权和安全，严重破坏南海地区和平稳定，我们表示坚决反对。”田军里称。

中国东部战区新闻发言人张春晖周三表示，5月18日，美国“威尔伯”号导弹驱逐舰穿航台湾海峡并公开炒作，美方行为向“台独”势力传递错误信号，蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定，中国对此表示坚决反对。