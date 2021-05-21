国民党批蔡英文执政“五缺”：水电疫苗安全和平

昨天是台湾总统蔡英文连任就职周年，台湾在野的国民党整理出疫苗短缺、供电不稳等五项施政缺失，呼吁她道歉检讨。前国民党主席朱立伦更指政府全面治理失能。

据联合新闻网报道，国民党昨天透过面簿整理出施政五项缺失，包括疫苗短缺、水情严峻、供电不稳、莱猪进口、黑道治国等。国民党形容，蔡英文执政五周年，“缺水、缺电、缺疫苗、黑道治国、食安破功”已经成为民进党施政最鲜明的印象，呼吁她为自己的执政不力向全民道歉，彻底检讨各项政策失误。

国民党主席江启臣下午在面簿指，衷心祈愿蔡总统能告诉人民何时能有稳定供应的水电与有效足够的疫苗，带领台湾回到正确的道路。

朱立伦也透过面簿表示，今年以来，台湾历经了警纪之乱、疫情炸裂、旱情缺水以及分区大停电。单独一件事的发生，或许可以说是人为疏失，但多起事件此起彼落不断爆发，凸显的是这个政府的全面治理失能。

马英九基金会执行长萧旭岑也发表文章指，蔡英文执政5年来政府投注许多资源做大内、外宣，试图包装得光鲜亮丽，不过毕竟藏不住千疮百孔，真相慢慢浮现：蔡政府是让人民“缺水、缺电、缺疫苗、缺安全、缺和平”的“五缺政府”。

此外，国民党立法院党团总召费鸿泰、书记长郑丽文今天共同召开记者会，质疑过去一年，台湾社会包括食安、媒体言论自由、治安维护遭逢考验；台铁事故不断造成许多家庭破碎；少子女化问题雪上加霜；房价高涨政府束手无策；“缺水”、“缺电”冲击民生；2019冠状病毒疾病疫情升温，防疫破功全民人心惶惶，当前最严重的是“缺疫苗”。