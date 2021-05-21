中国发表《西藏和平解放与繁荣发展》白皮书

中国国务院新闻办今天发表的《西藏和平解放与繁荣发展》白皮书指出，和平解放为起点，西藏各族人民在中国共产党的坚强领导下团结奋进，有力维护了国家主权、祖国统一和领土完整。

根据新华社报道，白皮书介绍，1951年5月23日，《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》（简称《十七条协议》）的签订，宣告西藏和平解放。从此，西藏人民永远摆脱了帝国主义的侵略和羁绊，与中国各族人民一道在祖国大家庭里走上了团结、进步、发展的光明大道。

白皮书指出，以和平解放为起点，西藏各族人民在中国共产党的坚强领导下团结奋进，贯彻执行《十七条协议》，有力维护了国家主权、祖国统一和领土完整；进行民主改革，彻底废除了政教合一的封建农奴制，百万农奴翻身解放、当家作主，各族人民的根本利益得到保障；建立社会主义制度，实行民族区域自治，西藏社会制度实现了历史性跨越；扎实推进改革开放和现代化建设，极大解放和发展了社会生产力，极大改善了西藏各族人民生产生活条件。

白皮书还介绍，进入新时代，在以中国国家主席习近平为核心的党中央坚强领导下，在全国人民大力支持下，西藏脱贫攻坚全面胜利，社会大局更加稳定、经济文化更加繁荣、生态环境更加良好、人民生活更加幸福，一个崭新的社会主义新西藏呈现在世人面前。

白皮书指出，当前，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，西藏各族人民正按照习近平总书记擘画的宏伟蓝图，全面贯彻中央第七次西藏工作座谈会精神，团结一心、锐意进取，为谱写中华民族伟大复兴中国梦西藏篇章而努力奋斗。西藏的明天必将更加辉煌灿烂，西藏人民的生活必将更加幸福美好。