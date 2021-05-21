港专家：接种率达七成的学校或可全面复课

香港将研究是否可下调疫苗接种年龄，香港特区政府卫生署卫生防护中心辖下的疫苗可预防疾病科学委员会主席刘宇隆今天（21日）表示，若可下调疫苗接种年龄，接种率达七成以上的学校或可全面复课。

据香港中通社报道，随着香港疫情放缓，本月24日起全港学校将可恢复全校半日面授课堂，由目前不可多于全校人数三分之二的学生回校上半天课，提高至可安排全校学生同时回校，但上课时间仍以半天为限。

刘宇隆在电台节目中表示，若特区政府决定降低新冠疫苗接种年龄，接种率达七成以上的学校，可以考虑全面复课，甚至已接种两剂疫苗的学生在校内可不佩戴口罩。但若学校的接种率未达至七成，就仍要有所限制。

刘宇隆直言，由于香港18岁以下人士只占总人口9%，仅涉及约60万至70万人，相信降低疫苗接种的年龄，对全港的接种进度影响不大。

香港医院药剂师学会会长崔俊明在同一电台节目中表示，有国家已批准降低接种复必泰疫苗的年龄限制到12岁，香港12至15岁的青少年占总人口3%，涉及逾20万人，如果青少年可接种疫苗，不仅能建立保护屏障，还可为全面复课提供条件。

此外，香港湾仔区校长联会主席戴德正也表示，若降低接种疫苗的年龄门槛，有关部门应做好前期工作，让学生对疫苗有所认识，特区政府也可派外展队到学校提供接种服务，相信这样有更强的推动力。