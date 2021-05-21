岑敖晖、袁嘉蔚等12人丧失香港区议员资格

香港政府刊宪，多个地区的区议会各有民选议席出缺，合共涉及12名区议员。其中南区区议会田湾选区民选议员袁嘉蔚，以及荃湾区议会海滨选区民选议员岑敖晖，于已中止的2020年立法会换届选举中，被选举主任裁定不符合《立法会条例》有关拥护《基本法》、效忠香港特别行政区的声明要求，因此提名无效，丧失民选议员的资格，席位今日起悬空。



根据香港电台报道，香港高等法院原讼法庭早前裁定观塘区议会翠屏选区民选议员洪骏轩并非妥为选出，他曾向终审法院提出上诉，及后提出撤回上诉许可申请的申请获批准，其议席本月4日起悬空。



另外有九名民选议员请辞，他们的议席已经悬空，包括元朗区议会天恒选区王百羽、嘉湖北选区伍健伟、东区区议会渔湾选区徐子见、丹拿选区郑达鸿、西贡区议会欣英选区锺锦麟、大埔区议会新富选区胡耀昌、广福及宝湖选区连桷璋、大埔墟选区林名溢及葵青区议会石荫选区尹兆坚。