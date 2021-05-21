下午察：赛格大厦封楼是“神预言”成真？

深圳地标之一的赛格大厦（也称赛格广场）连续三天中午发生摇晃，吓坏楼里的租户，有人拍到仰望总高超过340米的大厦在高空中轻轻摇曳的视频，还有大批租户和路人在闹市街头惊慌奔走的灾难片标准画面。

赛格大厦是深圳第五高楼，比周围建筑高出近一倍，又地处闹市区黄金地段，一旦倒坍后果不可想象。

据《第一财经》报道，事发首日（18日）当晚，网上流出广东省应急管理厅的一份报告，称“经省市专家研判，初步认为：一是深圳赛格大厦系上下震颤而不是左右摆动；二是造成震颤的原因是多种因素耦合，主要是风的影响，还有地铁运行（两条地铁从楼下经过）和温度的影响（近两天气温升高，温差达8度，对钢结构影响大）；三是经专家现场踏勘和会商研判，赛格大厦主体结构是安全的，内部结构坚固，各种附属设施完好。”

报告也说，专家一致认为赛格大厦没有倾斜，而鉴于大厦未安装阻尼器，专家建议，下一步可以考虑安装阻尼器以提高防风防震能力和舒适度。

深圳市住房和建设局同日也发布称，经查,大厦下午1时30分晃动后未再发生振动现象，大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况，周边地面未发现开裂现象，室内钢结构及装饰面层处于正常状态。具体振动原因还在调查中，大厦主体结构安全。

总之，官方通报的精神就是：无异常，安全，只是刚好多种因素（风、地铁、气温）相互作用，放心吧！

问题是，第二天（19日），几乎就在同样时间，大厦又再发生摇晃。第三天，又是同个时间再摇一次。

有评论斥责赛格大厦三天三晃动，不住的折腾，太不给官方和专家面子；也有人指出，第一天说是多种因素耦合，有偶然性，但总不能第二天、第三天又再偶然，“那还叫偶然吗？”

美国驻广州领事馆坐不住了，19日就发出警示说，有鉴于“评估安全风险的信息不足”，提醒美国公民避免进入或靠近该大厦附近地区。

大厦开发商深圳赛格集团等到20日第三摇后，也终于发出通知，自今天（21日）零时起，暂停所有业主、商户、租户进出，待相关检测工作完成后再有序开放。

公开资料显示，赛格大厦由深圳赛格集团投资兴建，是中国首例钢管混凝土结构的超高层建筑，大厦总高超过340米，总建筑层79层，地上75层，地下4层，大楼下半部分是电子市场，楼上部分是写字楼，总建筑面积达17万平方米。

大厦于1996年动工，施工时曾创造2.7天盖一层楼的纪录，被誉为“深圳速度”，于1999年10月提前七个月竣工，作为中华人民共和国50周年国庆献礼。

深圳官方媒体曾在《飞跃福田》地标系列节目中介绍，赛格广场地处繁华的华强北商业旺地，为深圳继国贸、地王之后第三座标志性超高层建筑，项目由中国“自主投资、自主设计和施工”，荣获1996年中建总公司优秀工程设计一等奖、1999年“深十大明星楼盘”之一、2000年国家科技进步二等奖。

不过，华中科技大学一篇20年前的硕士论文《深圳赛格广场建设项目评析》这两天被挖了出来，在网上走红，并被中国网民称为“神预言”。

该论文的作者金典琦指出，当年作为深圳地标建筑的赛格大厦，建设中存在部分问题，如边施工边修改设计，先施工后设计，设计图没做完就开始施工等。

论文指出，赛格大厦在施工过程中存在“在基础完成后进行整个工程总承包商招标时，不能提供完整的施工图纸。但是前期基础部分已投入5000多万（编按：人民币，约1000多万新元），如果停工等图必然造成投入资金的财务成本增大，箭已在弦上，不得不发。于是仓促之间用裙房的部分结构图纸进行项目的总承包招标”。

论文还透露，总承包单位确定下来后，施工中经常出现停下来等图和按图施工后又返工修改的现象，引发了很多不必要的纠纷，增大了工程成本。这种边设计边施工的现象一直持续到赛格广场的结构工程施工完成。

论文提到，在1999年4月8日钢结构封顶之后，直到同年9月30日才完成天线部分的施工。当大家轻松愉快地欢度国庆时，地面行人发现赛格广场的天线在剧烈地摇摆，当时深圳是风和日丽，只有微风习习，原来天线的设计计算错误造成共振。

当时建设方和设计方立即召集全部人马，在来不及搭设安全设施的情况下，日夜奋战割除顶部26米，解除险情。重新计算后安装上去13米，并做了局部修改。

据报道，论文作者金典琦现任深圳市城市公共安全技术研究院运营总监、深圳城安软通科技集团有限公司董事长。她拒绝了媒体采访的要求。

该论文指导教授张子刚接受红星新闻采访时则称，金典琦当时专业是工商管理，不是建筑专业，她那时是在职读硕士，论文和工作有点关系，她有些想法，但说不上权威、科学。

赛格内部人士在回复《每日经济新闻》记者采访时坚称，目前来看，楼体未发现安全隐患，并指网上不少自媒体为吸引眼球，发布了很多不实信息，引起了社会恐慌。

不过，基于上述论文内容，有不少网民认定，赛格大厦的三日三晃可能还是与基础质量问题有联系。一些人尤其对当年以快为指标、任务，并把项目作为国庆献礼的做法表达疑虑。

除此之外，中国网民还有各种神理论，包括明显搞笑的“挖矿论”：前阵子加密货币暴涨，赛格大厦则是中国虚拟货币“矿机”销售重镇，华强北老板们在摊位上挖币，成千上万个机械硬盘一起震动，造成大楼共振……

也有没事找事的挖苦言论：“中国制造怎么可能出问题呢？肯定是大楼底部有一群境外敌对势力摇耧造成的，妄图颜色革命。”

有人干脆建议，既然赛格大厦主体结构是安全的，内部结构坚固，具体原因正进一步核查中，不如就让官员、专家以及当年的设计方和施工方都搬进赛格大厦现场办公，慢慢核查，不仅方便，还能堵住造谣者的嘴，安稳人心。