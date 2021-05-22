云南青海两省发生强震

中国云南青海两省发生强烈地震，最新消息指，地震已在云南导致三人死亡27人受伤。

综合中国央视、澎湃新闻报道，云南大理漾濞县昨晚21时48分发生6.4级地震，随后又发生十余次不同震级地震，据初步统计，截至今天（22日）6时，地震致死伤30人，其中漾濞县死亡两人，轻伤23人，重伤三人；永平县死亡一人；大理市轻伤一人。

云南大理州救援人员今天在漾濞地震灾区成功解救一名被困人员。（新华社）

云南大理市不少市民昨晚在户外过夜，临近天亮，带着女儿过夜的李红（右）在手机上翻看地震信息。（中新社）

云南省地震局相关负责人表示，此次6.4级地震震中距漾濞县8公里、距大理市37公里、距昆明市294公里。震中有房屋倒塌、掉瓦、开裂的现象，并出现因坍塌、滑坡造成交通中断的情况。

云南大理州漾濞县地震灾区有房屋出现墙体开裂。（新华社）

地震发生后，中国应急管理部党委书记、部长黄明和分管部领导立即赶到部指挥中心部署抗震救灾工作。云南消防救援总队立即进入一级战备，全勤指挥部遂行出动，并调集丽江、保山、楚雄消防救援支队赶赴大理增援。

另据中国地震台网消息，今年以来云南共发生三级以上地震41次，其中3.0到3.9级25次，4.0到4.9级12次，5.0到5.9级3次，6.0级到6.9级1次，最大地震是5月21日在大理州漾濞县发生的6.4级地震。

云南大理市不少市民昨晚在户外过夜，市民张先生和爱宠也在户外度过一夜。（中新社）

另据新华社报道，今天凌晨2时4分，青海省果洛藏族自治州玛多县发生7.4级地震，当地已启动重大地震灾害Ⅱ级应急响应。

青海省应急厅副厅长郭勇介绍，地震发生后，青海省抗震救灾指挥部各成员单位第一时间到青海省应急指挥中心开展灾害会商研判。青海省应急管理厅已派遣人员赶赴震区，青海省消防救援总队集结四支重型救援队、六支轻型救援队、169辆消防车775名指战员赴震区救援。

青海省果洛州民族高级中学的学生今天凌晨在操场避险。（新华社）

目前，玉共高速野马滩二号大桥、花久高速昌玛大桥塌陷，国、省干线严重受损变形隆起，正在抢修中。玉共高速、花久高速临时封闭，青海省交通部门已启动保通应急预案。电力主线运行正常，局部受损正在抢修。

据了解，此次地震震中距黄河乡驻地七公里、距玛多县城38公里，距果洛州政府驻地175公里，距西宁市385公里。地震发生后，全省范围普遍有震感，西宁震感强烈。

据果洛州地震局了解，玛多县城、花石峡镇、黄河乡震感强烈，有个别围墙倒塌，暂未收到人员伤亡情况报告。

经专家紧急会商，综合判定认为本次玛多地震为主震-余震型，余震活动水平为六级左右。截至今天4时35分，共记录到余震104次，三级以上余震40次，四级以上余震四次，最大为4.6级。