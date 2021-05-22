洪秀柱表态愿出面争取大陆疫苗到台

台湾本土冠病疫情延烧，各界希望政府积极抢购疫苗的声音涌现，国民党前主席洪秀柱对此表示，有关争取中国大陆疫苗一事，她愿出一己之力，与对岸沟通。

据台湾中时电子报报道，洪秀柱说，大陆疫苗既已获得世卫的肯定，国台办发言人也表达愿协助提供台湾相关防疫援助，包括疫苗在内，民进党政府无法采购到足量的疫苗，大陆疫苗又被拒于门外，陆委会更以一句“不必假好心”的讥讽酸味十足回应，这种全然不顾台湾人民生命安危的无良施政心态暴露无疑，着实让人痛心。

她表示，疫苗采购应秉持科学的态度跟精神，原本卫福部长陈时中在回应金门县长杨镇浯的大陆疫苗需求时，松口说地方政府有管道同意自己购买，让大家一度以为有一线曙光，可惜仍不敌政府的政治立场。

对于台湾总统蔡英文表示7月份可以接种台产疫苗，她批评说，政府宁可放着通过国际标准的疫苗不用，硬是自己带头违法开放未通过三期试验的台产疫苗供人民施打，这种视人民性命为草芥的举动实在令人愤怒。

她质问说，大家还要等到7月吗？7月疫情会蔓延扩大到什么状况？现今民进党政府面对疫情左支右绌，陈时中说目前没看到大陆疫苗提出申请，她愿担任桥梁角色，居中协商力促此事，以解疫苗之急。

洪秀柱因此向蔡英文政府提出四点呼吁，包含疫情紧急，人命优先，政府有权利以专案特案处理疫苗事宜，不要假法律之名横亙阻挠行无道之事；大陆疫苗已获世卫认证，不要再以偏概全，只有政治没有专业；两岸医药合作框架协议就是一个可利用的平台，请善加利用；两岸关系冰冻至此，以疫苗破冰未尝不可。

她强调，在促成大陆疫苗来台这件事上，没有蓝绿地方政府之别，也没有蓝绿选民之别，她愿尽最大努力争取足够的剂量，也乐见地方政府一起来合作推动。