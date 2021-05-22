中国宣布拨30亿美元助全球抗疫

中国国家主席习近平昨天在北京以视频方式出席全球健康峰会时宣布，中国将在未来三年内再提供30亿美元（39.9亿新元）国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展，并呼吁摒弃“疫苗民族主义”，解决好疫苗产能和分配问题。

根据新华社报道，习近平在峰会上发表题为《携手共建人类卫生健康共同体》的重要讲话时指出，一年多来，冠病疫情起伏反复，百年来最严重的传染病大流行仍在肆虐。早日战胜疫情、恢复经济增长，是国际社会首要任务。20国集团成员应该在全球抗疫合作中扛起责任，着力提高应对重大突发公共卫生事件能力和水平。

习近平提出五点意见，包括倡导团结合作，秉持人类卫生健康共同体理念，坚决反对各种政治化、标签化、污名化的企图，搞政治操弄丝毫无助于本国抗疫，只会扰乱国际抗疫合作，给世界各国人民带来更大伤害。同时，摒弃“疫苗民族主义”，解决好疫苗产能和分配问题，增强发展中国家的可及性和可负担性。

习近平说，坚持人民至上、生命至上；要坚持科学施策，统筹系统应对。统筹药物和非药物干预措施，统筹常态化精准防控和应急处置，统筹疫情防控和经济社会发展。 此外应坚持公平合理，弥合“免疫鸿沟”；坚持标本兼治，完善治理体系。

习近平宣布，将在未来三年内再提供30亿美元（新元）国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。

他说，中国已向全球供应三亿剂疫苗，将尽己所能对外提供更多疫苗。中国支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产。同时，中国已宣布支持冠病疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此作出决定。中国还倡议设立疫苗合作国际论坛，由疫苗生产研发国家、企业、利益攸关方一道探讨如何推进全球疫苗公平合理分配。

全球健康峰会由20国集团主席国意大利和欧盟委员会联合倡议举办。会议以视频方式进行，主要讨论合作应对疫情、加强今后大流行防范等问题。峰会发表了《罗马宣言》，重申20国集团将加强团结、深化合作、科学施策，将人民放在疫情防控工作中心，在金融、疫苗等方面加大对发展中国家的支持。