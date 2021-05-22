澳籍华裔学者杨恒均下周在中国受审

澳大利亚外交部证实，在被拘押两年多后，生于中国的澳大利亚籍学者、时政评论员杨恒均将于下周四在中国接受有关间谍指控的审判。

根据法新社报道，澳大利亚外交部长佩恩(Marise Payne)昨天晚间在一份声明中说，尽管澳大利亚官员一再要求，但中国当局尚未就杨恒均面临的指控提供任何解释或证据。

佩恩说，“我们已明确向中国当局表达了我们对杨恒均博士的待遇以及他的案子管理缺乏程序公平性的担忧。”

佩恩呼吁允许澳大利亚官员旁听审判，她批评北京迄今为止“封闭和不透明”的审判程序。

杨恒均是于2019年1月从美国返回中国时被捕，至今已经被关押两年。中国当局指，杨恒均从事危害国家安全的活动，并接受海外间谍组织任务，但杨恒均否认了这项指控。

资料显示，今年56岁的杨恒均1987年复旦大学毕业后，进入中国外交部工作，随后在香港和美国工作。2000年他获得澳大利亚悉尼科技大学博士学位，并取得澳大利亚公民身份，2018年初定居纽约。

杨恒均多年来活跃于中国社交媒体，撰写了大量文章，介绍西方民主。他不仅是微博大V，还在推特上拥有13万多个关注者。

另外一名澳大利亚华裔记者成蕾因被控“向海外提供国家机密”自去年8月就被拘留在中国。

美国之音引述观察人士分析，抓捕杨恒均和成蕾是在中澳关系恶化的背景下发生的，可能是中国报复澳大利亚计划的一部分。

自澳洲政府禁止中国电信巨头华为参加该国5G网络建设后，中澳关系开始下滑。去年4月，澳大利亚总理莫里森呼吁国际社会对冠病病毒源头进行独立调查，导致两国关系急速恶化。

中国已经对澳洲包括葡萄酒、大麦、牛肉和煤炭在内的十几个关键行业征收了关税。

据此前澳洲媒体报道，两名澳大利亚驻华记者去年9月分別被中国国家安全部问话后，紧急撤离了中国。