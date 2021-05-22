张国立剧组封路惹议 当地政府出面解释

有关中国知名导演张国立和剧组在婺源拍摄封路一事昨天引爆社交媒体，新华社、央广网、红星新闻等媒体接连刊文探讨封路的“尺度”。婺源县相关负责人昨天受访时称，日期未明确是因天气问题，他也解释说，封路通知提前两天发出去市民是知道的，绝大多老百姓都是支持的。

根据澎湃新闻报道，有婺源市民指出，5月15日婺源县交警大队、县城管大队发布有关东门大桥交通管制的通告后，因行文“语焉不详”且东门大桥为县城内部交通要道，到底封的是哪两天并不明确。

婺源县委宣传部相关负责人昨天下午受访时指出，因为天气问题，不能确定具体日期，所以之前的通告没写清楚，应该说是一点失误。不过，提前两天发出去基本上市民是知道的，“绝大多老百姓都是支持的，都认为这是个好事”。

针对“高峰期封路阻拦家长接孩子”视频反映的情况，上述负责人介绍说，当时剧组在拍跳河戏，吊威亚用的吊车的四个脚占了整个桥面，那边还没清场地，后来工作人员也没去拦骑摩托男子，顺势让他过去了。

“只有骑摩托车的带着一个女的那一个事情冲了一下，后续都是很顺利的。”这位负责人补充说，时间写是这么写（指8时至19时交通管制），整个执行过程中还不是按照这个时间的。开拍的时间是早上8点半以后，结束时间基本是下午5点半。



需要指出的是，早前发布的相关通告确未明确具体日期。

此前报道显示，网络版本和交通管制现场设置的通告牌内容一致：近日，将有《朝云暮雨》电影摄制组在东门大桥进行取景拍摄，经研究，届时对此路段进行临时车辆管制，在2天拍摄时间内，上午8时至下午19时机动车辆暂不能通行，行人及非机动车辆分时段通行。在此向诸位市民表示歉意，也请广大群众予以协助、配合、共同维护好相关秩序。

对此，上述婺源县委宣传部负责人昨天下午回应称，实际上管控了两天，17日上午9点半进场，18日下午4点半离场。因为那两天天气不太好，剧组视天气情况来定，所以通告在15日提前两天发出，天气不行拍摄就要取消，16日晚上看天气还可以，就17日拍摄。

他说，这是剧组提的要求，怕整个一天拍摄时间比较久，后来交警、城管几个部门一起商量着定了。

“这算是说一点（失误），但是因为天气不好，也不好说。”他表示。

事实上，关于东门大桥交通管制的具体日期，微信公号“婺源公交资讯”5月17日发布的《关于公交1、4、5路线路临时调整的通知》提到，5月17日至5月18日（共计两天）将有《朝云暮雨》电影摄制组在东门大桥取景拍摄，届时交警部门会对东门大桥路段进行临时车辆管制。这也是目前检索到仅有的一份事前网络公开预告。

对于舆论质疑的其他问题如“上午8时封到下午19时，侵害群众利益”“太过优待剧组”等，婺源县委宣传部上述负责人称，不能叫封路，叫拍摄期间临时的交通管控。拍的时候封一下，然后一个镜头拍完后就放开，不是说全部封住的。机动车（不含摩托车）不能过，因为桥上全是大型设备，设备一摆机动车过不去的。所以机动车请他们绕行，这里电动车、摩托车、自行车、行人是没有封的，等个几分钟是可以过去的。“大概一次那一波人过去了，两边人都过完了，没有人了，再准备下一个拍摄吧。”

至于因为交通管制，拍摄现场剧组和市民到底有无争执，被热传的视频中，有男子称“我小孩在那上学”一事，婺源县委宣传部相关负责人称，“当时我不在现场，问了婺源负责搞外联的同事说，17号中午11点半左右，当时拍完一个镜头准备开始放行，但是由于拍跳河戏，吊威亚用的吊车要收起来，因为吊车的四个脚占了整个桥面，人不能过去。大概等了两三分钟，那个骑摩托车的带着一个女的好像就着急，那边还没清场地，后来边上有几个人包括一个女的当时好像也在叫着‘要过去’，那个男的后来冲过去了，工作人员也没去拦他，怕发生交通事故，也就顺势让他过去了。”

这位负责人指出，之后，从17日下午到18日拍摄结束，市民都是接受引导的，剧组跟他们解释一下“不好意思，在拍戏”，这个过程都很顺利，直到剧组撤场，“就没有发生这种情况，也就17号中午那两三分钟”，负责人补充说。