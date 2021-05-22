西藏党委书记：中央对达赖集团斗争政策不动摇

中共西藏自治区委员会书记吴英杰今天表示，70年来西藏社会大局持续稳定向好，中央出台一系列重大举措，中央政府累计投入1.63万亿元（人民币，下同，0.34万亿新元）。吴英杰还强调，坚持中央对达赖集团斗争的方针政策不动摇，深入开展反分裂斗争，有力维护国家安全和社会稳定。

综合央视新闻、新华社和香港电台报道，吴英杰在国务院新闻办公室举行介绍西藏经济社会发展情况发布会上表示，中共中央历来高度重视西藏工作、亲切关怀西藏各族人民。70年来，在西藏进行民主改革、建立社会主义制度、推进改革开放、贯彻中共民族政策和宗教政策，制定一系列重大方针政策，出台一系列重大举措，中央政府累计投入1.63万亿元。

吴英杰说，近几年援藏省市总计投入了693亿元，其中投资了5900多亿元建成了川藏公路、青藏铁路、贡嘎机场、藏木水电站等一大批重大工程项目，有力推动了西藏经济社会发展，创造了短短几十年跨越上千年的人间奇迹，使西藏“换了人间”。

吴英杰强调，西藏坚持中央对达赖集团斗争的方针政策不动摇，深入开展反分裂斗争，持续揭批达赖集团的反动本质，有力维护国家安全和社会稳定，将严厉打击各种分裂渗透破坏活动，全面提升依法治理能力和水平。

他还提到，西藏将全面贯彻中共中央的民族和宗教政策，加强民族团结进步教育，依法管理宗教事务，依法保护民众的宗教信仰自由和自主自办正常宗教活动，旗帜鲜明的消除十四世达赖利用宗教所产生的负面影响。另外，进入新时代也应教育群众淡化消极影响，理性对待宗教，过好今生幸福生活。

