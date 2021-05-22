辽宁营口鲅鱼圈区、盖州市中小学、幼儿园及民办培训机构封校停课

辽宁营口市昨天无新增冠病确诊病例。截至5月21日24时，营口市共有本土确诊病例10例，本土无症状感染者六例，中风险地区11个。营口市教育局副局长王安铎在今天召开的疫情防控新闻发布会上通报，疫情发生以来，营口市教育局第一时间启动应急响应机制，开展师生外出动态排查工作，采取严格的防控措施。目前，鲅鱼圈区和盖州市普通高中三年级学生及教职员工实行在校封闭管理，中小学其他学段、幼儿园及民办培训学校（机构）实行封校停课管理。

根据央视新闻报道，针对封闭管理的高三年级学生，营口市教育局通过心理疏导课程和增加体育活动等方式来缓解学生紧张焦虑心理。并准备在下周，邀请专家为全地区的中高考考生及家长开展线上备考和心理调试辅导，引导学生们以良好的状态迎接考试。

此外，营口市教育局开设了“空中课堂”，开展了线上的教育教学活动。从去年下半年开始，营口市教育局组织营口市名优教师录制了义务教育阶段本学期全部视频课程，建立了优质教学资源库。从今年5月17日鲅鱼圈区和盖州市停课至今，营口市教育局共为其提供了580节视频课程。各停课学校通过有线电视、直播软件和官方公众号等平台，按照“一校一策”的原则，开展线上教学。在开展基础学科教育教学活动的同时，还增设了升旗仪式及心理健康、居家锻炼、劳动、音乐等线上课程。

除鲅鱼圈、盖州市以外的其他县（市）区中小学校及幼儿园都在校正常上课。寄宿制学校实行了封闭管理。民办培训学校（机构）停止了线下教育教学活动。

