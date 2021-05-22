日本前陆将：“台湾有事”是一种混合战 大陆早已开战

日本前陆将渡部悦和接受日媒专访表示，“台湾有事”（有紧急状况）是一种“混合战”，可称“全领域战”，中国大陆称超限战，他认为中国大陆已对台湾发动这种战争，他设想了八种剧本。

根据中央社引述《日经business》电子版周三（19日）刊登其副总编辑森永辅专访渡部悦和的报道，渡部认为，有关“台湾有事”的定义，可视为“混合战”（Hybrid Warfare），是军事和非军事的界线特意模糊的一种改变现状的手法，并非中国大陆与台湾的正规军正面对战，而是军事与非军事夹杂的一种形式，让事态升高。

他表示，最近中美关系对立有人指这是“冷战2.0”，但他认为现况已非冷战的境界，而是朝向热战的过渡期。

他指出，大陆在非军事领域投注最多力量的就是情报战，包括监视、侦察之类的情报活动，还有政治战、影响战、认知战、宣传战等。社群网路在影响战当中扮演要角。

有关“全领域战”，渡部以军事成分的多寡想定八种剧本。军事成分最少的一种就是以民主选举的方式实现政权轮替，扶植亲中政权。军事成分最浓的就是中国人民解放军全力攻打台湾本岛登陆作战，而在登陆前可能发动弹道飞弹攻击。

就现况来说，以民主政权轮替的方式就是以选举击溃走反中路线的当今民进党政府，支援亲中势力，树立亲中政权。若采取这种方式，美国无由介入，大陆正为此加强影响力，在政界、经济界、媒体、法律界等持续增加亲中派。

这样的影响力也正渗透到台湾的军方。据悉，美国不出售最先进的匿踪战机F-35、用于飞弹防御的神盾舰系统等高度武器给台湾，就是担心重要的军事技术资讯外泄至中国大陆。

军事成分次少的第二种是发动黑客攻击等，引起社会混乱的作战。譬如，锁定发电厂引起大规模停电、瘫痪交通。如此一来，可以让民进党政府遭贬损进而下台。

第三种方式是引起内乱，颠覆目前的政权，暗杀政治领导人是手法之一。中国大陆为此已在台湾各处安插很多特务潜伏着，只要一声令下，随时都可能执行。

第四种方式是用到武力。首先是对台湾所属的离岛进行武力侵攻，譬如东沙群岛、太平岛、澎湖群岛、金门岛等这些离岛。太平岛是中国大陆观察美军反应如何的一个很好的地方。太平岛离台湾本岛1500公里，很难从台湾本岛派兵驰援。

大陆武力侵攻台湾的离岛虽然无法立即统一，但可让台湾的执政党陷困，在野党将趁机究责，舆论两极，给亲中派可乘之机。

第五种是对台湾本岛的海上封锁、空中封锁，孤立台湾。

第六种是对台湾展开短期激烈战（Short Sharp War）；第七种是发动弹道飞弹攻击；第八种是中国解放军全面大规模对台湾展开登陆战。

渡部表示，前美国印太司令部司令戴维森（PhilipDavidson）会做出中共恐在六年内攻台的预测，指的可能是第八种的登陆作战。但他认为，他所设想的八种“台湾有事”的剧本随时都可能发生。

65岁的渡部悦和曾任日本陆上幕僚监部装备部长、第二师团长、东部方面总监，2013年退休。曾是哈佛大学首席特别研究员。