英媒：美防长三度要求与中央军委副主席对话均遭拒

英国《金融时报》昨天报道，美国国防部长奥斯汀曾三度提出要求与中共中央军事委员会副主席许其亮对话，但都被中方拒绝。

报道指出，由于印太地区的紧张局势不断升级，中国军方在台湾附近动作频频，中美两军尤其在南中国海地区接触越来越密切，拜登政府认为，奥斯汀与许其亮的会谈很重要。

一名美国国防官员表示，美方要求奥斯汀与许其亮通话，但“中国军方一直没有做出回应”。

另一名官员说，除了奥斯汀要求对话引发的僵持外，自1月初拜登上台以来，参谋长联席会议主席米利(Mark Milley)将军也还没有与中国对等层级的官员进行过对话。

奥斯汀原本计划下月参加在新加坡举行的香格里拉对话，中国国防部长魏凤和预计也会出席。不过，香会因冠病疫情缘故本周宣布取消。

美国国防官员透露，美国曾讨论让奥斯汀在新加坡与魏凤和会面的事宜，但遭到奥斯汀反对。在美国内阁排名第四的奥斯汀希望与在中国政治和军事体系中级别都高于魏凤和的中央军委副主席许其亮通话。

2018年，特朗普手下的时任国防部长马蒂斯(Jim Mattis）曾与许其亮会面。但其余时间里中国几乎一直都是将魏凤和推向前面，这让美国越发受挫，因为魏凤和在中国体制中几乎没有实权，他也不是具有决策权的25名中央政治局委员中的一员。

白宫在如何应对这一问题上存在分歧。一些国家安全委员会的官员反对奥斯汀与魏凤和接触。另一个团体则没有那么抵制，但他们希望奥斯汀通过会议或电话等形式告诉魏凤和，他只会与许其亮举行会谈。

在中国呆了数年的美国国防部负责东亚事务的前副助理部长海诺柯林克说，由于中美军队有不同的架构体系，要与中国达成会面协议一直颇具挑战性。

柯林克还说，“考虑到台湾局势和其他问题，如东海和南中国海，以及中国试图胁迫我们的主要盟友伙伴，如澳大利亚，有明确的沟通是重要的”，他说：“我们需要向中国传达我们自己的红线是什么，因为他们在传达他们的红线。”

