周小川谈数字人民币：银行、第三方支付机构等都在一条船上

中国金融学会会长，清华大学五道口金融学院名誉院长周小川今天在一场活动中说，数字货币和电子支付计划是一种双层系统，而且整个研发队伍是由人民银行组织，由主要商业银行、电信营运商和几大第三方支付机构共同参与研发，“大家都是在一条船上”。

根据澎湃新闻报道，周小川在今天举行的2021清华五道口全球金融论坛上对数字人民币的相关争议进行了澄清和详解。

周小川说，“DC/EP（数字货币和电子支付）的发展主要是立足于国内支付系统的现代化，跟上数字经济和互联网时代的步伐，提高效能，降低成本，特别是为零售支付系统服务，本来设计的目的和努力的方向就没有想取代美元的储备货币地位和国际上支付货币的地位。”

周小川还说，针对DC/EP和e-CNY（数字人民币）是想取代现在第三方支付角色的说法，“我觉得这也是一种妄议”。

他表示，DC/EP的计划是一种双层系统，而且整个研发队伍是由人民银行组织，由主要商业银行、电信营运商和几大第三方支付机构共同参与研发，“大家都是在一条船上，当然在一条船上的人有时候也会有不同意见，有时候也可能在有些问题上会有争议，但毕竟是一条船上。并不是有些人说的好像是一种内斗，谁会取代谁的说法”。

针对数字人民币推进对人民币国际化的影响，他表示，人民币支付系统的现代化、数字化对于提高人民币的地位，提高人民币的跨境使用会有一定程度的帮助，但也不是太大的帮助。人民币国际化更多的是取决于体制、政策上的选择，更多地取决于我国改革开放的进展，而不是取决于技术上的因素。

针对关于可控匿名的议论，周小川表示，中国DC/EP明确提出的概念叫可控匿名，从可控匿名本身来讲它也并不是一个数学上能够精确定位的点，但是它表达的意思就是保护隐私和反洗钱反毒品交易，在这中间找到一个平衡点。

“大家可以再深入的研究这个平衡点究竟在哪，但也不要拿这个事有意或者刻意地贬低或者攻击DC/EP的进程。”周小川表示。