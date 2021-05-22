中国证监会主席：对伪市值管理始终保持“零容忍”

在周六召开的中国证券业协会第七次会员大会上，证监会主席易会满表示，近日市场对伪市值管理比较关注，伪市值管理是上市公司、实控人与相关机构和个人相互勾结，利用资金、信息优势操纵股价，侵害投资者权益，扰乱市场秩序，对此证监会始终保持“零容忍”态势，严厉打击利益链条上的相关方，无论涉及到谁，一经查出，从严从重从快处理，并及时向市场公开。

根据路透社报道，易会满提醒上市公司和实控人、行业机构和从业人员，要敬畏法治，敬畏投资者，远离操纵市场、内幕交易乱象，珍惜自身声誉和执业操纵，共同维护公平、公开、公正的市场秩序。

“在注册制改革的背景下，中介机构特别是证券公司必须深刻认识‘看门人’的职责定位，服务好投融资双方。”易会满称，既要强化保荐能力，从源头上把好上市公司质量关，确保选出真公司、力争挑出好公司；也要强化定价能力，加强投行业务与“买方研究”的有机结合，倡导价值投资、长期投资、理性投资，使真正有市场前景的公司融到资。

他表示，强调“稳”并不代表否定创新，而是要更好地健全创新机制。行业必须坚持创新发展与合规风控并重，统筹把握发展与安全的关系，做到“管理有制度、操作有流程、过程能监测、风险可承担”，行业高质量发展必须紧紧围绕服务国家发展战略，围绕服务实体经济和居民财富管理需求，守正创新。

易会满表示，监管部门放得开需要建立在行业自己管控到位的基础上，行业机构必须牢守底线、诚信经营，提升自我约束能力，做有担当、有格局、令人尊敬的企业，切实塑造良好形象，为行业创新发展发展拓展空间。

“对于那些不崇信守法、破坏市场规则的机构，证监会也将坚持‘零容忍’的态度，严惩不贷，切实净化市场生态。”易会满称。

近期私募大V爆出的市值管理黑幕在中国股市投下一枚炸弹，相关个股亦是跌跌不休。业界推测此事或将引发中国新一轮强监管风暴。只是在强调证据的法治社会，尤其是在资本市场这个鱼龙混杂、各路“江湖术士”聚集之地，强监管下如何取证可能是个难题。