台湾后备部队干部严重缺员 国防部将放宽选编官科

为改善后备军官及士官严重缺员的状况，台湾国防部近期表示，将放宽连级以下领导干部可由装甲、砲兵、工兵、后勤等官科选编，另也已盘点退伍九年至12年内教召未满4次的军士官人员，纳入选编范围。

根据中央社报道，台湾立法院指出，2016至2020年度台湾后备部队依编制专长选充需求人数约在22万人至23万1000余人间，经国防部后备指挥部依军种、阶级及专长等条件实施选员，各年度选充结果显示，后备军官及士官缺员状况严重，且选充人员“专长相符”比率尚不及七成，恐不利后备部队维持整体战力，要求国防部尽速研拟对策。

国防部近期将“后备部队专长选充检讨精进”报告送至立法院，内容指出，国防部以军种、阶级、专长及户籍地等选编政策为基础，采取增加选充来源及开放户籍地选员等配套需求，已大幅提升选充率达93%，有效充实部队战力。

国防部表示，后备部队多属步兵型态，且步兵属基本官科，军、士官干部及志愿役士兵完成分科教育后，即具备基础素养，因此将放宽连级以下领导干部可由装甲、砲兵、工兵、通信、行政及后勤等官科选编，以提升编管选充率，也可达到教召公平性。

国防部也说，因应军、士官部分阶额编管数不足，已盘点退伍九年至12年内教召未满4次的军士官人员，纳入选编范围。

扩大专长相符选用范围方面，国防部指出，现行要员选充方式，因专长充代规范限制，影响部队选员及降低专长相符率，国防部已统由各兵监学校及训练中心，结合现况重新订定各类专长适用标准，检讨具有互通性、容易学习，可透过教召专业师资即可培训获得的相关专长，以扩大选用弹性。

此外，国防部也考量后备部队编制需求及各县市人口密度和交通便利程度，以各部队战术位置以所在县市为中心向外县市辐射选员，并扩大本岛3、4、5作战区互充，花莲地区由第3作战区选充，台东地区由第4作战区选充，以有效增加选用范围。