台防疫官员：民众对大陆疫苗信心不足

台湾冠病疫情严重，疫苗供应却不足，国民党前主席洪秀柱表示愿意争取中国大陆生产的疫苗；台湾疫情指挥中心副指挥官陈宗彦今天（22日）表示，台湾民众对大陆疫苗的信心不足。

据台湾《联合报》报道，洪秀柱昨天说，在促成大陆疫苗到台这件事上没有蓝绿、地方政府之别，她愿尽最大努力争取足够剂量，等疫苗来了，打不打是人民选择，民进党政府不能让人民没有选择疫苗的权利。

陈宗彦今天在记者会上回应说，台湾从去年到现在都有透过全球冠病疫苗获取机制（COVAX），也和各家厂商订定相关采购契约，指挥中心已多次对外说明，透过COVAX平台及和个别厂商购买的，都有达到一定数量。

至于洪秀柱的言论是否属于大陆认知战的一环，陈宗彦说，最近可以明显感受到大陆对于台湾的认知战不断有些威胁，所以政府不断跟大家说明假消息内容，这些假资讯要立即阻断，不要影响台湾社会。

陈宗彦在记者会上也分享了一些近日流传的假讯息，包括“政府为销售疫苗不惜将疫情扩大”、“苏贞昌通过内线消息手上握有大把高端、联亚股票，要大发国难财”等，都是不实的讯息。

陈宗彦还说，这几天网上也流传“总统蔡英文确诊”的消息，“这是很恶劣的讯息”，经查IP位置来自境外，用字遣词多为大陆简体字，是有心人士恶意散布假讯息，企图干扰台湾防疫工作，请民众勿转传，最高可罚300万（新台币，约14.3万新元）。