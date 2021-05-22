台前副总统陈建仁吁压抑流行曲线终结三级警戒

具有公共卫生背景的台湾前副总统陈建仁今天（22日）在社媒发文，呼吁台湾更新防疫战略，压抑疫情流行曲线，终结三级警戒，贴文引起台湾网友热烈回响并大量转发。

陈建仁在面簿（Facebook）以“压制流行曲线 终结三级警戒”为题贴文晒出自己与外孙子女的对话指出，从华航机师和诺富特员工群聚、狮子会友群聚、宜兰游乐场群聚、到万华茶艺馆群聚，确诊病例数应呈几何级数大量增加，但因为有许多防疫的无名英雄勇敢出来筛检，让几何级数破功。

陈建仁进一步表示，这次B.1.1.7病毒株大肆传播给大家上了很重要的四堂课，一是病毒会不断寻找自己生命的出路，去年他曾提过“冠状病毒的流感化”，似乎正在这样演变，这次狮子会友群聚和彰化葡萄商群聚，都一再显示出变异株的传染力远超以往在台湾出现的病毒株，应更加提高警觉，持续监控病毒的变异、传染力、致病力、致死力、抗药性、疫苗回避性，适时采取妥适因应对策。

他也提醒，特别要留意娱乐餐饮，脱下口罩吃东西、喝饮料、唱歌、抽烟，没有保持社交距离，加上不勤洗手，使娱乐餐饮成为病毒散播最佳途径，他举例说，原本传染力就很高的B.1.1.7变异株，一旦进入出入频繁、密切接触、划拳拚酒的茶艺馆，自然会爆发大规模疫情。

他还强调，诚实是最好的策略，大众应感谢多数愿说出接触史的确诊者，使得追踪、检验、隔离能顺利进行，就算有些人有所隐瞒，假设有10个接触者却只说出八个，仍让疫调成功掌握八成需要居家隔离的人，“旅游史、职业史、接触史和群聚史的疫调，是比普筛更容易找出密切接触者加以居家隔离，更有效率，也更快速省钱。”

最后，陈建仁指出，只有透过全民接种疫苗，提高族群的集团免疫力，才能有效克制病毒。