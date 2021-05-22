中疾控论文：广东首例疟疾冠病合并病例提示冠病或致疟疾复发

中国疾病防控中心最新发表的论文披露了今年1月广东省报告的首例疟疾与冠病合并感染病例。冠病的临床症状与疟疾有类似之处，比如发热、肌痛、疲劳、头痛和胃肠道症状。由于医疗服务负担沉重以及冠病长期大流行可能造成的资源短缺，疟疾和冠病合并感染的风险值得关注。

根据澎湃新闻引述刊登在中国疾病防控中心周报上的论文报告了广东省的首例COVID-19与卵形疟原虫(P. ovale)疟疾合并感染病例，患者为一名47岁男子，此前曾被诊断为疟原虫感染，且未完全接受抗疟药物治疗。

疟疾是由一种叫作疟原虫的寄生虫引起的传染性疾病，也俗称“打摆子”，通过受感染的蚊子叮咬进行传播。这种寄生虫在人体的肝脏中繁殖，然后感染破坏血红细胞，不断繁殖、破坏。在所有热带病中，受疟疾威胁的人数与发病数最多，居世界卫生组织重点研究的六大热带病的首位。迄今，受疟疾威胁人口达30余亿人，年发病人3亿至6亿人。

论文显示，这名47岁男子于2018年10月30日至2020年12月16日在非洲乌干达一个疟疾和COVID-19双重感染地区工作。2020年12月19日，患者从乌干达返回并进入中国广东省深圳市，其鼻咽拭子进行冠病核酸检测和疟疾快速诊断(RDT)检测均为阴性。但2020年12月25日，患者的鼻咽拭子新冠核酸检测结果为阳性，于次日入住COVID-19病房进行进一步观察和治疗。

2020年12月29日，患者出现寒战、发热、肌肉疼痛等临床症状。12月31日血液涂片结果显示卵形疟原虫的不同阶段，包括滋养体和裂殖体，与卵形疟原虫的血液阶段一致。



经普氨喹治疗24小时后，患者症状轻微并完全缓解。其冠病核酸检测结果于今年1月1日为阴性。住院期间，患者未出现咳嗽、呼吸急促等呼吸系统症状，未出现氧浓度下降或其他新冠感染等症状，不需要供氧。今年1月6日，患者的卵形疟原虫的血液涂片检测结果为阴性。根据流行病学史、临床表现和实验室检测结果，初步确定该患者为乌干达新冠和疟疾合并感染的输入性病例。

患者于2020年12月10日在乌干达曾被诊断出患有疟疾，之后他离开了该地区。其在12月16日的治疗中有再次感染的可能，提示COVID-19可能会导致卵形疟原虫的复发。此前国际上也报道过一例COVID-19和间日疟原虫合并感染的病例，也强调了COVID-19感染诱发疟疾复发的可能性。间日疟复发可能与系统性疾病相关的细胞因子反应有关。COVID-19感染及其细胞因子反应被认为是导致患者卵圆瘤复发的原因。需要更多的试验来说明COVID-19导致疟疾复发的机制。

论文指出，在COVID-19大流行期间，仍应优先对疟疾和其他传染病进行一致诊断，特别是在非洲等传染病流行地区。此外，与消灭疟疾有关的资金减少或中断，可能导致与疟疾有关的诊断工具和药品段工，从而可能推迟疟疾控制战略目标的达成。

综上所述，COVID-19合并其他病原体病例的危险因素、临床转归、治疗挑战及预后有待进一步研究。针对这些疾病的风险，应该制定了以下综合防控策略:1、对中、高危地区入境人员实施14天集中隔离医学观察，并进行疟原虫等病原体筛查；2、继续开展疟疾等新冠肺炎疫情防控宣传教育，减轻因误诊漏诊造成的疾病负担或死亡负担；3、必须建立人类健康中心社区，以补充现有的流行病（包括COVID-19，疟疾等）的预防和控制策略。保护全球社区的健康和安全只有共同努力才能实现。

上述论文作者单位包括深圳市疾控中心、中国疾控中心、世卫组织热带病合作中心等。