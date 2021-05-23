比特币再跳水 因中国重申打击比特币挖矿和交易

比特币在周末再现跳水行情，此前中国政府重申坚决防控金融风险，将打击比特币挖矿和交易行为。

据彭博社报道，这个最大的数字货币周五下午一度下跌12%，至35251.36美元（46926.43新元）。其他加密货币也出现两位数的跌幅。比特币上周五交易结束时报49100美元，而在本周早些时候险些跌至30000美元。

在这一周，强行平仓和美国可能课税的消息对比特币构成轮番打击，而中国周五晚间发布的国务院金融委会议公告是加密货币市场受到的最新打击。

周五的下跌对比特币信徒而言可谓雪上加霜。他们仍在恼怒于曾经的倡导者马斯克打脸比特币、批评其能耗太高。比特币自上周五以来下跌约25%。其他加密货币也暴跌，以太坊全周下跌约38%。

马斯克此前宣布特斯拉暂停接受比特币购车，并在推特上与比特币支持者争吵。中国央行周二发布防范虚拟货币交易炒作风险的公告。周四，美国政府出手，要求1万美元或以上规模的加密货币转账要向国税局申报。

中国一直不满于比特币和其他加密代币提供的匿名性，本周早些时候警告说，不允许金融机构接受加密货币用作支付结算方式。

芭蕾钱包(Ballet)创始人兼CEO李启元受访时说：“监管机构发布了新通知，他们更严肃，他们希望加强执法。”“有说法是要追查挖矿的人。问题是他们能抓到所有矿工吗。”

中国本周的举动说明，该国希望对这种极度动荡的资产类别加强控制。市场观察家说，中国希望这种东西受中国央行监管。

Miller Tabak + Co.首席市场策略师马利（Matt Maley）说：“问题不在挖矿。“这样做是为了控制市场中的冒险行为，但其实说明中国不想成为加密货币的大市场，除非是在中国央行控制之下。”

同时，比特币的波动性可能会继续加剧。周五的抛售导致比特币再次跌破200日均线，在一些技术分析师看来，这说明比特币可能进一步下探30000美元。

本周的波动导致杠杆投资者大量被清仓，并打破了加密货币随着行业成熟将变得更加稳定的说法。马斯克的举动表明，这依然是个仅凭几条推文就可以颠覆的市场。但更重要的是，监管威胁在过去几天再度抬头。

Infrastructure Capital Advisors首席执行官哈特菲尔德说：“政府捍卫他们对货币的垄断，投资者低估了加密货币的监管风险。”他表示，美国可能施加的交易报告要求，或许是美国财政部关于虚拟货币的潜在规则的“冰山一角”。

ProChain Capital总裁塔维尔（David Tawil）说：“对于中国，你必须始终谨慎，永远不要太乐观或太悲观，我们得看看监管行动的结果。说是一回事，做是另一回事。”

