甘肃一马拉松越野赛遇极端天气 21人遇难

中国甘肃白银马拉松越野赛22日遇极端天气，造成21名参赛人员遇难。

据《人民日报》报道，截至23日早上8时，共搜救接回参赛人员151人，其中八人轻伤，在医院接受救治。21名参赛人员找到时已失去生命体征。甘肃省委省政府已成立事件调查组，对事件原因进行进一步深入调查。

据《北京青年报》报道，22日上午9时，由甘肃省白银市景泰县举办的2021黄河石林山地马拉松百公里越野赛暨乡村振兴健康跑在黄河石林景区举行，共分为健康跑、21公里越野赛、百公里越野赛三个组别。据组织方公布的信息显示，比赛参赛人员接近一万人。其中，有172人参加了百公里越野赛。

当天中午1点左右，百公里越野赛高海拔赛段20公里至31公里处，受突变极端天气影响，局地出现冰雹、冻雨、大风灾害性天气，气温骤降，参赛人员出现身体不适、失温等情况，部分参赛人员失联，比赛当即停止，当地立即组织多方力量搜救失联人员。

由于赛段内地形地貌复杂，加上夜间气温再度下降，搜救难度进一步加大。另外，由于景区的地形高度差在60到200米之间，很多地区的通信信号很差，也给搜救造成了一定困难。

有救援人员透露，他们最担心的就是参加越野赛的参赛队员衣着很单薄，而且当地气温非常低，山上的温度可能接近零度，低温是失联人员面临的最大威胁。目前，甘肃省已经组织更多的救援力量赶赴现场。