两名“80后”跻身中国人民大学新闻学院领导

中国国内新闻传播领域的学术重镇，中国人民大学新闻学院领导班子持续年轻化，有两名“80后”跻身院领导。

据澎湃新闻报道，记者5月22日查询人大新闻学院官网“现任领导”一栏注意到，出生于1981年的李彪、出生于1985年的闫岩双双跻身院领导。其中，李彪出任副院长，闫岩担任院党委副书记。与此同时，“70后”赵云泽已不再担任副院长职务。

公开资料显示，李彪，男，1981年9月生，江苏徐州人，2001至2010年在人大新闻学院先后获新闻学学士和传媒经济学硕士、博士学位，2010至2012年在人大经济学院从事博士后研究工作，2012年留校任教。

李彪曾任人大新闻学院院长助理等职，现任人大新闻学院副院长、教授、博士生导师、人大新闻与社会发展研究中心副主任、舆论研究所所长，主要研究领域为网络舆情、新媒体传播。

据人大新闻学院官网介绍，截止到2020年8月，李彪总计发表专业学术论文100余篇（其中独著或第一作者发表CSSCI、SSCI论文50余篇）。

闫岩出生于1985年，2003至2007年就读于山东大学新闻系，美国阿拉巴马大学传播学博士，香港城市大学访问学者。

闫岩现任人大新闻学院党委副书记、视听传播系教师、副教授、人大新闻与社会发展中心研究员、武汉大学媒体发展研究中心研究员，研究方向为媒介效果、媒介心理、危机传播。

中国人大新闻学院始建于1955年，是中共创办的新中国第一所高等新闻教育机构。在教育部开展的四次全国一级学科评估中，人大新闻传播学科蝉联第一或评为“A+”。

人大新闻传播学科2017年进入中国“双一流”学科建设序列。学院现任院长为赵启正教授，执行院长为周勇教授，党委书记为张辉锋教授。