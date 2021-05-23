张建宗：有必要让非本地培训医生在港执业

香港政务司司长张建宗23日发文指，增加医生人手在短、中、长期来说都有其重要性、必要性及迫切性，应该让合资格且为香港永久性居民的非本地培训医生在港执业。

据中新社报道，张建宗发表网志指出，香港医生人手严重短缺，公营医疗系统长期超负荷，专科服务轮候时间颇长，部分需求殷切的服务轮候时间超过两年，医护人员疲于奔命，影响医疗服务的素质。目前情况并不理想，特区政府不能坐视不理。

他说：“公营医疗医生人手短缺尤其严重。”他指出，香港缺乏医生人手是不争的事实。以人均医生比例而言，香港目前每1000名人口有2.0名医生，远远落后于其他先进经济体，包括新加坡（2.5名）、日本（2.5名）、美国（2.6名）、英国（3.0名）和澳洲（3.8名）。

张建宗认为，单靠本地培训难解决问题，因为训练医生需时，扩张医学院培训容量亦有实际局限。因此，特区政府认为有迫切需要为合资格的非本地培训医生另辟途径，让他们只要符合特定条件，便无须通过执业资格试，亦能够在香港取得正式注册资格。

他写道：“我希望社会各界及医生组织以客观、理性及务实的态度处理医生人手不足的课题，从香港整体利益出发，让合资格且为香港永久性居民的非本地培训医生在港执业。”